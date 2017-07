Cameroun - Tendance: Être androïde (personne), nouvelle expression dans le jargon camerounais

Ce ne sont pas leurs portables, mais bien eux-la jeunesse camerounaise- que le président camerounais, Paul BIYA qualifiait dans son adresse du 10 fevrier 2016 à la jeunesse, de "génération androïde". En empruntait-il aux usages déjà bien encrés dans la société camerounaise (Camfranglais) ; un jeune androïde est "celui pour qui les productions même des plus récentes en matière de technologie n'ont aucun secret", tant il les a systématiquement. L'expression s'utilise en majorité par les locuteurs du Camfranglais, langue véhiculaire usitée au Cameroun dans les quartiers huppés. La langue, comme toute autre, ne boudant pas les règles de polysémie, la suite "être androïde" revêt plusieurs sens selon les contextes, ont indiqué quelques jeunes camerounais à 237online.com "Une fille est androïde quand elle s'habille toujours class, quand son style vestimentaire est toujours en prise avec l'évolution de la mode" explique blandine, étudiante à l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop (Yaoundé) ,

une définition pas très loin de celle d'Alex, commerçant : "une fille androïde c'est une fille sexy qui emballe bien [qui met des vêtements prêts du corps, ndlr]". Bien fréquent de voir des femmes plus ou moins âgées se faire qualifier de la sorte au Cameroun parce que s'habillant avec une telle sophistie qu'on leur donnerait moins d'années qu'elles en ont, idem pour les hommes âgés. Le concept s'utilise par contre moins pour les jeunes hommes, "mais peut qualifier un garçon qui s'habille bien, tout simplement" dixit blandine. A l'évidence, ce n'est pas à la force d'un souhait qu'on est qualifié d' "Android" sous le ciel camerounais. Faut-il avoir un standard de vie convenable et plusieurs possibilités pour être à la hauteur de ce que cela induit ; ce qui nous ramène peu ou proue aux principaux critères d'un système androïde (sur un appareil électronique) à savoir : sa stabilité, ses performances, les nombreuses applications/jeux disponibles à télécharger. Pas osé de dire que si la trouvaille d'Andy RUBIN et de Rich MINER (fondateurs de la Startup dénommée "Android" en 2005 , rachetée et actuellement développée par Google ) n'avait jusqu'ici mis sur pied-au moyen de ce système d'exploitation mobile- que des facilités pour smartphones, tablettes, téléviseurs, des camerounais les ont devancé en fignolant l'adaptation qui colle aux humains.