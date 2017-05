Cameroun - Don des 500000 ordinateurs : des étudiants crient à la magouille

Aussitôt affichée ce 17 mai sur les murs du « transformateurs », les listes provisoires des étudiants de la Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines ont drainé un monde fou à l’arrière de la bibliothèque centrale de l’Université de Yaoundé 1. Si l’annonce n’avait pas d’entête, l’objectif pour chacun des cop’s était de reconnaitre son nom parmi ceux retenus dans sa filière ; des clameurs de vivats, des youyous ont fusé de part en part mais l’angoisse pouvait aussi se lire sur des visages comme celui de Sandrine, géographie car « j’étais parmi les premiers à payer la pension mais mon nom n’est nulle part là-bas » s’époumone-telle la mine déconfite, mais un de ses acolytes de la même filière va le lui dire de manière ostentatoire, « les listes affichées là sont provisoires, comme nous disait notre délégué, parce qu’il y a les gens qui n’ont pas encore payé la totalité de leurs frais de scolarité et ceux qui ont des problèmes de nom comme toi ». sans sembler dubitatif, il précise qu’ « il faut faire une requête et tout sera réglé », voila qui va suffire pour que démarre un débat de haute envolée au rang de ces étudiants. Visiblement plus consterné à cette idée que Sandrine, François, philosophie 2 laisse éclater sa colère. À lui en croire « ils vont gérer les ordinateurs come ils gèrent souvent les 50000 [prime de l’excellence-de 50000FCFA- accordée chaque année aux étudiants par le chef de l’état, ndlr ] ou même les chambres de la cité universitaire, seuls les chanceux et leurs connaissances seront servies car c’est exprès qu’ils suppriment des noms pour écarter les gens ; très souvent ces requêtes ne sont pas traitées » et s’il fallait les recenser pour « le moment dans ma filière presque la moitié de la classe a ce problème ». Abondant dans le même sens Clotaire, Lettres Modernes Françaises s’interroge « comment on peut expliquer le fait que tous ces noms disparaissent au centre de calcul ? Deux trois noms manquants, on pouvait l’attribuer aux erreurs humaines, mais quand 50, 100 noms et plus sautent ce n’est plus l’erreur ». Des raisons qui ont suffi à des étudiants (de l’Université de Yaoundé 1) pour tirer d’un trait sur ce don du président Paul BIYA.

Il est à noter qu’outre les étudiants qui rédigent éventuellement des requêtes, en filigrane plusieurs sont actuellement entrain de s’acquitter de la totalité de leurs frais exigibles-condition impérative pour être agrégé à cette liste provisoire-. Relativement à cette donation, bien de cop’s de l’université de Yaoundé 1, et pas seulement, sont encore dans l’attente d’en savoir tant la Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines est la seule pour l’heure où ces listes ont été affichées en date du 17 mai 2017 à l’université de Yaoundé 1. Mais malgré cette disparité dans l’évolution de l’enregistrement biométrique (aussi bien au sein des universités ou en comparaison aux instituts ou à d’autres universités à l’instar de Douala où le processus est à un stade avancé), il est exigé à chaque établissement (université) de produire au finale deux listes, dont celle de ses pensionnaires éligibles et celles de ceux qui ne le sont pas. La promesse de l’octroie d’ordinateurs portables aux étudiants inscrits pour le compte de l’année académique 2016 2017 avait été faite par Paul BIYA le 27 juillet 2016, l’euphorie est en était continuelle chez Les cops qui avaient alors participé à des marches de soutien et de remerciement mais qui l’attendent toujours à quelques deux mois de la fin de l’année académique.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com