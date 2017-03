Cameroun - Yaoundé: Un conflit foncier impliquant l'Inspecteur général au MINFI fait rage à Nkozoa

Une dizaine d’hectares de terrain. C’est l’objet du conflit qui divise actuellement la communauté villageoise de Nkozoa et les héritiers de feu Kam Jacques. Au point où des populations ont été déguerpies sur l’espace foncier querellé. Ceci à cause des batailles rangées qui ont eu lieu ce mois de mars 2017 sur le site. En effet, explique la famille Kam, représentée par Sadja Kam Samuel, « nous sommes titulaires de deux titres fonciers justifiant l’acquisition de parcelles de terre à Nkozoa par notre père. Mais à notre grande surprise, des personnes ont été montées contre nous par certaines personnes, dont Antoine Felix Samba [actuel Inspecteur général au ministère des Finances], pour nous contester nos droits ». La famille Kam brandit une lettre du ministre en charge du Cadastre, Jacqueline Koung à Bessiké, datée du 14 janvier 2014, adressée aux membres de la communauté villageoise de Nkozoa. Dans cette correspondance,

il écrit : « Messieurs, faisant suite à votre requête dont la référence et l’objet sont repris en marge [recours gracieux préalable aux fins d’annulation des titres fonciers], j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il ne m’a pas été possible d’y faire droit, les titres fonciers n° 6121 et 6138/Mefou et Afamba ayant été établis par voie de concession sur les dépendances du domaine national, ce, depuis plus de 36 ans, c’est-à-dire les 14 et 17 mars 1977. Votre action est donc frappée de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil ». A la suite de la forclusion évoquée par Mme Koung à Bessiké, la famille Kam exhibe une autre lettre de la communauté villageoise de Nkozoa, cette fois-là représentée par un certain Yves Francis Nang Nyangono qui propose un arrangement à l’amiable de 150 millions de FCFA à titre de prime de bonne séparation. Offre qui a été rejetée par les héritiers de feu Kam. Parce que s’estimant dans son bon droit. Dans le camp d’en face, M. Opono Tsala, qui se présente comme le conseil de la communauté villageoise de Nkozoa a une toute autre version des faits. « Je tiens à préciser que, s’il y a eu des manifestations ici, les manifestants ne sont pas de Nkozoa. Ce sont les membres de la famille de Kam Jacques, recrutés dans leurs associations qui n’ont jamais acheté le terrain, qui sont venus faire le show. Et veulent profiter des tumultes qu’on a dans d’autres provinces pour venir semer le désordre chez nous », déclare-t-il. L’avocat ajoute que, les certificats de vente brandis sont l’œuvre de la famille Kam Jacques. « La famille Kam s’est trouvée des complices à Nkozoa et ces complices qui n’ont rien avoir avec le terrain sont allés se faire établir des certificats d’abandon de droits coutumiers », explique M. Opono. L’homme de droit ajoute : « A ma connaissance, il n’y a pas de titre foncier légal sur ce terrain. A ma connaissance, je sais que les deux dossiers d’immatriculation que j’ai engagés doivent aboutir parce que nous occupons le terrain, nous l’exploitons de manière constante, conformément à la loi. Notamment l’article 9 du 27 avril 1976 qui régit les conditions de délivrance de titre foncier. Nous n’avons déguerpis personne. Ce terrain appartient aux Etoudi, plus précisément à la famille Mvog Ekala installés vers les années 1940 ». Sur l’implication de Felix Antoine Samba dans ce litige foncier, M. Opono Tslala indique que, comme l’Inspecteur général au ministère des Finances, il est le petit-fils à Nkozoa.