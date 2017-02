Cameroun : Vers une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones dès le 06 février 2017

C’est exactement à 14h et 20min qu’ASHU Stephen, porte parole des 6 syndicats d'enseignants remet au gouverneur de la région du Nord-ouest, Adolph LELE l'Afrique le communiqué portant les signatures des leaders du Teacher's Association of Cameroon, Presbiterian Association Teacher's Trade Union, Baptist Association Teacher's Trade Union, Cameroon Teacher Trade Union entre autres syndicats d'enseignants. Le texte pourrait mettre fin aux 77 jours de vacances involontaire accumulés jusqu’ici par Les apprenants du primaire, du secondaire et du supérieur des régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest puisqu’il fait mention de la levée du mot d'ordre de grève en vigueur depuis le 21 Novembre 2016 dans les deux régions anglophones du Cameroun « le mot d'ordre lancé depuis le 21 novembre 2016 dernier est suspendu ». Un mot de condoléance y est également formulé à l’endroit de toutes les familles qui auront perdu un proche à la suite des manifestations.

les lignes de ce document ils émettent le vœu que l’Etat implémente progressivement les résolutions adoptées par le comité interministériel ad hoc , cette autre condition semble ne pas s’embarrasser d’arrière-pensées , car se confiant à la presse, des leaders syndicaux, autrement dit, ces éducateurs demandent formellement à leurs paires de retourner à l'école pour accomplir leur devoir dans l’exercice duquel ils ne seront pas perturbés, les mesures sécuritaires nécessaires ayant été prises par les autorités compétentes. Un message également adressé aux parents car il est indubitable que dans la foulée, nombre de parents se référant aux violences perpétrées récemment par des individus délictueux sur des élèves craindront d’envoyer leurs enfants à l’école de peur de représailles.Pour que ce message parvienne au le plus grand nombre, les syndicats d'enseignants ont indiqué au micro de nos confrères de la CRTV devoir actionner le levier de la sensibilisation au moyen des rencontres fréquentes avec leurs membres, exposer les motifs de cette décision, leurs présenter les résolutions adoptées part le comité interministériel ad hoc et également leur réitérer les assurances du gouverneur de la Région du Nord-ouest, Adolph LELE l’Afrique qui a dit que chacun doit vaquer paisiblement à ses occupations car les forces de l'ordre sont là pour que règnent l’ordre et la sérénité.Le rude coup qu’aurait pu porter à l’économie le prolongement de cette cessation (le Sud-ouest est la région qui produit le plus de cacao au Cameroun, le sous-sol des deux régions fournir l’essentiel de la production nationale de pétrole brut (Rio Del Rey). Les pertes financières des années 1990 ont été évaluées à 5milliards par jour soit un total d’environ 750 milliards ; les victimes enregistrés dans le courant des émeutes, mais surtout le génocide culturel dont étaient sujets les élèves devant poursuivre avec leurs cursus scolaires et académiques respectifs. Voilà entre autres raisons ce qui aurait motivé les leaders syndicaux à se résoudre d’en finir avec la grève. Reste donc qu’au matin du lundi 06 février 2017 dès 7h30 min comme dans les huit autres régions du Cameroun, l’école qui n’y avait plus le vent en poupe sinon fièrement droit de cité, reprenne pleinement ses droits dans le Sud-ouest et le Nord-ouest.