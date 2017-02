Cameroun - Football : Hugo BROSS ne compte pas rappeler les joueurs qui ont boudés la sélection !

« L’initiative ne va plus venir de mon côté, la balle est dans leur camp » dixit l’entraineur sélectionneur de l’équipe nationale camerounaise qui reste ferme sur sa position, il ne sera plus question pour lui de retourner vers ces joueurs camerounais qui en Décembre 2016 ont repoussés sa main tendue, et par ricochet celle de l’équipe fanion du Cameroun au détriment de leurs clubs respectifs. « Je me rappelle, il est arrivé que j’aille jusqu’à eux et à plusieurs reprises, pour solliciter leur participation à la CAN Gabon 2017» des tentatives qui auront tourné en eau de boudin, puisque quand ce n’étaient pas des « j’arrive » au téléphone précédés par des « je suis en plein entrainement pour la champions League » postés sur le web, ce sont des « je veux me concentrer sur ma carrière en club »,ou des « non merci » qu’Hugo BROSS a

récolté. Dans la course au sacre continentale l’entraineur âgé de 64 ans va se contenter de ceux qu’il a sous la main, des novices pour la plupart à cette grand’messe sportive, qu’il est convenu d’appeler désormais « les champions d’Afrique ». Tout n’aura pas été facile à commencer par le nul contre le Burkina Faso (1 : 1) les dominations sur la Guinée Bissau (2 : 1), le Gabon (1 : 0) le Sénégal (5 : 4), le Ghana (2 : 0) et finalement contre l’Egypte (2 : 1) septuple champions d’Afrique. Mais ils ont réussi.Les combinaisons d’Hugo BROSS lui ont concédé le sacre continental, il souhaite se contenter de ce même collectif à moins que ces joueurs qui avaient boudé son appel reviennent d’eux-même à la sélection nationale mais surtout qu’ils se plient à chacune des exigences que leur soumettra le sélectionneur. Entre autres mesures le technicien belge évoque la fin du règne des titulaires attitrés et le respect scrupuleux de la discipline.Si André ONANA (Ajax Amsterdam), Guy Rolland NDY ASSEMBE (Nancy), Joël MATIP (Liverpool), Allan NYOM (West Bromwich) André ZAMBO ANGUISSA (Olympique De Marseille) Ibrahim AMADOU (Lille) entre autres joueurs qu’on compte dans l’éventail de ces déserteurs, se résolvent à ces exigences du technicien belge, c’est en leur compagnie que les lions indomptables vont tenter de relever les grands défis imminents et lointains qui les attendent à savoir, représenter l’Afrique à la coupe des confédérations qui débute dans trois mois (juin 2017) en Russie, la quête d’une qualification pour la coupe du monde Russie 2018, et finalement, la participation à la biennale du football africain édition 2019 qu’abritera leur pays et à laquelle ils essaieront de garder leur titre de champions d’Afrique.