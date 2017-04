Les lauréats du mois de mars sous le thème de « Ma Ville » KIEYOU Brice, FONGUIENG Leocadie et FEGUE François ont reçu chacun, respectivement, les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20 000Fcfa le 13 avril dernier.

Photogame - « Faire une photo, c'est écrire sa légende... »: Lauréats de mars et Thème d'avril et mai

Thème d’avril

L’aventure continue sur Photogame ! Depuis le 15 mars, les participants se bousculent sur la toile et de nombreuses photographies des villes du Cameroun ont déjà été enregistrées, les unes plus édifiantes que les autres. Nous t’invitons donc à apporter ton vote à la photo qui

aura particulièrement forcé ton admiration, afin d’élire la meilleure. Les résultats seront

connus dès le 30 avril.



Thème de mai

Par ailleurs, les participations pour le mois de Mai ont déjà commencées sous le thème du « Travail ». « Il n’y a pas de sots métiers, mais de sottes gens », ne dit-on pas ; alors raconte-nous en images comment la magie du travail opère au quotidien dans ta vie et inscrit toi aussi ton nom dans le livre d’or des lauréats Photogame!



Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et clique sur « Participer ». Les

photos sont envoyées du 15 avril au 14 mai 2017 et les votes se font du 15 au 31 mai 2017. N’oublie pas que tu peux publier plusieurs images pour maximiser tes chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !