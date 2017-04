Cameroun : Paul BIYA dote le port autonome de Kribi d'un commissariat de police

A l’image du port autonome de Douala et des autres infrastructures portuaires, le port autonome de Kribi tient son commissariat. C’est à la faveur d’un décret présidentiel de ce 17 avril qu’il en est ainsi ; il est précisément indiqué entre les lignes de la note qu’ « il est créé au sein de la délégation régionale de la sureté nationale du sud un commissariat au port autonome de Kribi » dont l’«organisation et les missions (…) sont celles fixées par le décret no 2012 /540 du 19 novembre 2012 portant organisation de la délégation à la sureté nationale modifié et complété par le décret no 2016/372 du 04 aout 2016 ». Alamine OUSMANE MEY et Martin MBARGA NGUELE, respectivement Ministre des Finance et Délégué Général à la Sureté Nationale, se chargeront de l’application de ce décret présidentiel.

Conjointement avec l’attente de la note qui nommera les différents responsables

de ce commissariat de police, on attend également le démarrage effectif des activités du port autonome de Kribi. Les nombreuses promesses de Patrice MELOM, son directeur général n’y ont rien fait ! L’infrastructure livrée depuis juin 2015 attend toujours de voir accoster son premier bateau. Le port autonome se contente encore des opérations de simulation d’arrivées et départs des navires. En filigrane de ces manœuvres virtuelles, des appareils tels que les remorqueurs rongés par la rouille ne seront bientôt bons que pour la casse à défaut d’être transférés à l’étranger pour révision technique.Ce décret présidentiel signé ce 17 avril vient se greffer à l’éventail des innovations auxquelles est sujet le port- le meilleur sur la côte ouest-africaine- tant on se rappelle que le 05 avril dernier un prêt d’un montant de 488 milliards de FCFA a été octroyé à l’Etat du Cameroun pour doter le port autonome de Kribi de capacités additionnelles question d’anticiper sur d’éventuels trafics dans l’avenir.