Cameroun: La commune de Bamendjou recherche 7 milliards

Avec un budget de 612 millions adopté lors de son dernier conseil municipal, la commune de Bamendjou voit ses ressources loin en deçà de ses aspirations. 237online.com Des besoins planifiés dans le budget-programme vont, selon le maire de cette commune, René Kamdoum, permettre d’atteindre les désirs de développement pour les trois prochaines années. C’est avec satisfaction que le maire de la commune de Bamendjou présente ce budget programme dans la salle des conférences de la délégation régionale du ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) de l’Ouest à Bafoussam. Pour l’occasion, il est assisté de l’hôte des lieux. Louis Roger Fankam Djoumessi, le délégué régional du Minepat à l’Ouest, avoue sa satisfaction à l’égard de la commune de Bamendjou. «Depuis l’avènement du budget-programme, aucune commune ne s’est risquée à le mettre en œuvre. La commune de Bamendjou s’est interrogée sur les moyens de mettre en

œuvre ce budget-programme et s’est approchée des experts au ministère des Finances et du Minepat. Là ils ont eu l’assistance nécessaire pour outiller ce projet », explique le délégué du Minepat Ouest. Le maire René Kamdoum précise par la suite que le budget-programme de la commune de Bamendjou s’élève à environ 7 milliards de Fcfa. «Il concerne toutes les sectorielles et va spontanément à chaque fois, satisfaire tous les besoins directs de la population. C’est l’aboutissement d’un travail entamé depuis 2014 avec le soutien des conseillers municipaux, de la population et des sectorielles ministérielles qui, par leur disponibilité, nous ont donné la preuve qu’ils sont là pour aider les collectivités territoriales décentralisées à faire leur travail ». Mais où trouver les 7 milliards prévisionnels ? Pour le maire, avec ce cahier de charges désormais, il va aller à la quête des ressources auprès de l’Etat, des élites et de potentielles sources de financement avec des besoins évidents à chaque fois. «C’est inédit, ce budget-programme élaboré par la commune de Bamendjou. Je pense que si les 359 autres communes élaborent un budget-programme, il faudrait que l’Etat ne donne plus des cartons juste pour des projets identifiés, mais que les mairies disposent, avec le soutien de l’Etat, d’une dotation avec une marge de manœuvre pour les orienter selon les priorités du budget programme local », indique le délégué régional du Minepat.