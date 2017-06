Cameroun - URGENT: deux soldats tués dans un attentat dans l'Extrême-Nord

Deux soldats camerounais ont été tués et un autre blessé lors d'un attentat-suicide survenu samedi dans la région de l'Extrême-Nord, a indiqué une source militaire.

L'attaque a été perpétrée aux environs de 7h locale par une jeune fille près d'un camp de l'armée à Kolofata, localité frontalière du Nigeria ayant déjà connu plusieurs actes terroristes similaires, a indiqué un responsable militaire, cité par "Xinhua". "Le bilan fait état de trois morts dont deux soldats du Bataillon d'intervention rapide (BIR), unité spéciale de l'armée camerounaise, et la kamikaze elle-même soupçonnée d'appartenir (au groupe terroriste nigérian) Boko Haram", a-t-il précisé. Selon la même sourcre, l'attentat a également fait un blessé parmi les soldats.

Quelques heures plus tôt, c’est une autre bombe humaine qui se faisait exploser à Bouvare, village situé non loin de là mais n’a pas fait d’autres victimes. Cela porte à quatre le nombre de kamikazes ayant sévi dans la région de Kolofata en 24 heures.

Ce grand carrefour proche de la frontière avec le Nigeria, devenu depuis peu l’épicentre des opérations du mouvement

jihadiste, a failli connaître vendredi matin un double attentat étouffé dans l’œuf par les forces de l’ordre.

20.000 morts depuis huit ans

Depuis huit ans, l'insurrection "islamiste" a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés, détruisant les moyens de subsistance des habitants dans le nord-est du Nigéria et du voisin camerounais. La plupart des déplacés dépendent de l'aide des organisations humanitaires. Avec la crise, de nombreux civils ayant perdu leur activité ont également développé le commerce du bois de chauffe, dont les maigres revenus leur permettent d'acheter un peu de nourriture.



Baloum Amchide, 237online.com