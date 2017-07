Cameroun: Perturbations des paiements à la Cnps

De l’aveu de certains responsables à la Cnps, le paiement des pensions a connu des perturbations au mois de juin dernier. « C’est vers le 5 juillet que les retraités ont pu avoir leur argent. Certains sont allés en vain dans leurs banques. Le DG les a reçus ici pour leur expliquer qu’il n’y avait pas un problème de liquidités », éclaire une source autorisée. En effet, le 5 juillet 2017, l’agent comptable a écrit à Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame. Objet : « levée des entraves au paiement des prestations sociales du mois de juin 2017 ». Patrick Hervé Bessala écrit : « Monsieur le directeur général, en date du vendredi 23 juin dernier, je vous faisais tenir, pour cosignature, six ordres de virement destinés à l’approvisionnement des centres de prévoyance sociale en vue du paiement des prestations du mois de juin 2017. A ce jour, ». M. Bessala signale qu’il pourrait y avoir des conséquences potentiellement fâcheuses de ces agissements sur la paix et la tranquillité publiques « chères à la plus haute autorité nationale ». Le comptable dégage dans le même temps toute sa responsabilité dans ces graves manquements de l’ordonnateur qu’est le DG de la Cnps. « J’ai l’honneur de vous suggérer en ma qualité de conseil financier, la prise de mesures urgentes, utiles à la levée de ces entraves au paiement des prestations sociales et par la même occasion, la mise en conformité de vos pratiques de gestion avec les besoins et attentes des contribuables-prestataires sociaux », conclut-il. La direction générale, elle, dit être dans son bon droit.