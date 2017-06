Cameroun: Jean Pierre Amougou Belinga, l'empereur de l'audiovisuel africain

Présent sur plusieurs supports et dans plusieurs pays de la sous-région Afrique Centrale, le groupe a à sa tête un travailleur acharné aux ambitions gigantesques. Son nom, Jean Pierre Amougou Belinga, son objectif construire le plus important empire médiatique en zone CEMAC. Jean Pierre Amougou Belinga est un self made man issu de la classe prolétaire qui a dû travailler dur pour réaliser ses projets. Très jeune, il sera confronté à la réalité et la rudesse de la vie. C’est en faisant les petits métiers qu’il réussira parfois à avoir de quoi manger. L’entrepreneur avoue avoir travaillé pour un restaurant à Yaoundé où il avait pour salaire 3000 FCFA/mensuel dont l’employeur n’avait jamais versé la totalité de son salaire à la fin du mois. Exit cet épisode, il entre dans l’univers de la presse comme jeune reporter pour les journaux à Yaoundé. Avec le vent de la démocratie qui

souffle sur le Cameroun dans les années 90 accompagné par la libéralisation de plusieurs secteurs notamment celui de la presse, en 1995 Jean Pierre Amougou Belinga décide de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant le journal l’Anecdote. Malgré les difficultés tant financières qu’administratives que rencontrent les organes de presse au Cameroun, Jean Pierre Amougou Belinga va tenir la dragée haute et continuer à développer son organe de presse. Après le journal Anecdote, le magazine Africa Express suivra avant de disparaître par la suite avant de revenir sous le nom d’Express International. Aujourd’hui le groupe Anecdote qui regroupe l’ensemble des médias de Jean Pierre Amougou Belinga comprend : L’hebdomadaire l’Anecdote, le magazine Express International, la radio Satellite FM et la chaîne de télévision qui monte en puissance Vision 4. L’entrepreneur a bâti un siège à la hauteur de ses ambitions dans la capitale politique du Cameroun. Jean Pierre Amougou Belinga avant tout c’est un travailleur qui petit à petit s’est fait une place de choix dans le paysage médiatique camerounais. Aujourd’hui, il fait partie des entrepreneurs les plus en vue sur la scène nationale et sous-régionale. Il est d’ailleurs très proche de plusieurs chefs d’Etat en Afrique Centrale. En 22 ans, Amougou Belinga a non seulement bâti un groupe solide, mais aussi tissé les liens solides dans le milieu des affaires et de la politique comme tout bon entrepreneur sait le faire. En bon africain, il est un polygame de deux femmes et père de plusieurs enfants. Il y’a de cela 11 ans, son hebdomadaire Anecdote défrayait la chronique avec la fameuse liste des hautes personnalités dans le top 50 des homosexuels au Cameroun. Jean Pierre Amougou Belinga est un homme courageux et ambitieux qui a su trouver sa voie pour gravir les échelons et atteindre ses objectifs.