Cameroun: Necotrans, une entreprise en difficulté

Au moment où est attendue la signature des contrats d’exploitation des terminaux pour un démarrage effectif et officiel des activités du port de Kribi, qui a accueilli en grande pompe son premier navire commercial le 22 juin 2017, la mise à l’écart de Necotrans montre que le chemin est encore long. Cette entreprise française avait pourtant présenté un dossier solide au gouvernement, séduit par la réputation d’un opérateur présent dans presque 25 pays en Afrique. Pourtant, la descente aux enfers avait commencé depuis 2010, sans que l’entreprise n’en laisse rien paraître, comme le raconte La lettre du continent dans son édition de juin 2017. « La perte soudaine, en 2010, de la concession du Port autonome de Conakry (PAC), obtenue quelques années auparavant, a été le premier coup de semonce pour le groupe, contraint de batailler pendant plusieurs années devant les tribunaux en France et en Afrique

pour tenter de récupérer son contrat. Malgré l'obtention de plusieurs marchés, dont un au Congo-B, l'acquisition, fin 2015, de la société Mining Co of Katanga (MCK) au Congo-K dans un marché minier totalement atone a alourdi ce contexte pour la société fondée par Richard Talbot. Désormais principale actionnaire, Sophie Talbot, la fille de l'homme d'affaires décédé en 2013, se voit désormais contrainte de céder une partie, voire la totalité, de ses parts pour assurer la pérennité du groupe. Une opération d'ores et déjà confiée à la banque d'affaires Rothschild. » Le 29 juin dernier, Necotrans a, lui-même, annoncé ce jeudi la mise en redressement judiciaire de ses onze filiales françaises par le tribunal de commerce de Paris. Le groupe avait lui-même demandé la mise en place de cette procédure trois jours plus tôt auprès du tribunal de commerce de la capitale française. « Sans vouloir nier nos difficultés de trésorerie provoquées par la réduction du fret maritime et la baisse des cours des matières premières, cette mise en redressement judiciaire va nous permettre de continuer la recherche d'un partenaire tout en poursuivant l'ensemble de nos activités », a affirmé dans un communiqué le président du groupe, Grégory Quérel. Avec 4 000 employés et 830 millions d’euros, soit près de 544 milliards FCFA, de chiffres d’affaires en 2016, Necotrans est sous la menace d’un dépeçage en règle. Quatre entreprises ont déjà officiellement montré un intérêt pour différents périmètres d'activités. Toutes les offres ont jusqu’ici été rejetées par Necotrans. Les causes de sa chute sont pourtant toujours présentes : les cours des matières premières restent à un bas niveau et le fret maritime stagne. Son retrait du port de Kribi n’est pas la nouvelle que Necotrans attendait.