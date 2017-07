Cameroun: Don de 500000 ordinateurs aux étudiants, 1 an qu'il arrive...

S'ils sont nombreux qui croient déjà à une farce, des étudiants n'affichent pas moins leur optimisme en vue de la réception des ordinateurs promis par le président de la république il y a un an bientôt, et à quelques jours de la fin de l'année académique 2016-2017.

345 jours déjà (07juillet); soit plus qu'une vingtaine de jours et la promesse du don d'ordinateurs aux étudiants par le Président de la République sera vielle d'un an. Interrogés relativement à l'annonce du 27 juillet 2017, c'est par un "Parlez nous des vraies choses didon" que pierre, étudiant en LMF accueille la rédaction de 237online.com ce 06 juillet 2017 au perron de l'amphithéâtre 1003. Sa déception à l'égard de la promesse présidentielle est d'autant plus grande qu'il tente une parodie "il [le président, ndlr] a dit que la jeunesse doit oser, j'ose donc en lui disant qu'il peut rester avec ses laptops"et d'ajouter que "je vais cotiser pour acheter mon ordinateur moi-même que d'attendre pour toujours". Ainsi l'entendent faire nombre de ses compères nous ont ils confiés. Une conception aux antipodes de celles d'Alex et des ses acolytes, étudiants en Faculté des Sciences de l'éducation qui disent "attendre le temps

qu'il faudra pour bénéficier de ce coup de main du président à la jeunesse estudiantine". Nous rassurent-t-ils en indiquant qu'à l'image du prix de l'excellence accordé chaque année aux étudiants par le président, le pari des ordinateurs portables sera tenu. Lui, comme le plus grand contingent de ces cop's ont la main toujours tendue vers Paul BIYA et retiennent leur souffle à l'attente du dénouement après les opérations d'enrôlement biométriques récemment menées dans leurs établissements respectifs(de part les dix régions du pays). Des cops avaient criés à la magouille à l'entame des identifications pour le don d'ordinateurs, on en compte à ce jour un grand nombre qui sont, pour dire le moins, désillusionnés. L'attente qui prime chez eux est celle des notes de fin de parcours de l'année académique qui s'achève afin d planifier leurs échéanciers de délassement. A l'évidence, les cop's ne recevront pas les ordinateurs dans le courant de ce mois que ce sera sinon pendant les congés, au début de l'année académique qui vient.