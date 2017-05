Cameroun: Pas de levée de la suspension des importations de sucre en vue

La période du Ramadan, voire même plus sera donc autant sucrée que les périodes normales. Il n’y a donc pas de risque de pénurie de sucre pendant cette période qui atteint souvent un pic de consommation de ce produit, soit environ 12 à 13 000 tonnes. Les stocks de sucre disponibles à la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) sont à même de couvrir cette période, et aller même au-delà, notamment jusqu’au mois de septembre. Ces assurances du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui a visité le 15 mai 2017 les magasins de stockage de la Sosucam à Mbandjock et à Nkoteng. Le patron du Commerce dit avoir effectué cette visite sur très hautes instructions de sa hiérarchie, pour s’assurer de la disponibilité du sucre pendant la période du jeûne du Ramadan, et lever toute équivoque sur les sirènes de pénurie qui refont toujours surface à l’aune de

cette période, créant toute forme de spéculation sur le marché, et appelant à la levée à la suspension des importations de ce produit au Cameroun qui date de depuis 2015. Pendant cette visite de travail, le Mincommerce a pu se rendre compte de la réalité des stocks de sucre disponibles à la Sosucam. Des explications recueillies auprès du directeur général adjoint de la Sosucam, Guillaume Ranson et du directeur commercial de cette même société, Jean François Ntsama, il ressort que le magasin de Mbandjock contient actuellement 8 500 tonnes de sucre, celui de Nkoteng 32 000 tonnes, celui de stockage de Ngaoundéré 1 400 tonnes et celui Douala 11 000 tonnes. En plus de ces quantités de sucre stockées, il faudra ajouter 10 000 tonnes de sucre à produire d’ici la fin de la campagne sucrière au mois de juin prochain. En ajoutant également les 10 000 tonnes provenant des importations des agglomérées qui sont autorisées par le ministère du Commerce pour la fabrication du sucre granulé, on se retrouve autour de 50 000 tonnes de sucre disponibles. Des quantités suffisantes pour couvrir la demande du marché national jusqu’au mois de septembre, rassure-t-on. Avec ces disponibilités, le Mincommerce dit ne pas comprendre la pression exercée par certains hommes d’affaires à faire lever l’interdiction des importations de sucre au Cameroun. Luc Magloire Mbarga Atangana dit d’ailleurs bien comprendre l’intérêt qu’ont ceux-ci à vouloir lever cette interdiction des importations du sucre au Cameroun. Pour le patron du Commerce au Cameroun, il ne s’agit que de la recherche du gain facile. Car, explique-t-il, le marché du sucre est en chute libre sur le marché international, les prix sont au plus bas, et il est question pour eux d’acheter moins cher le sucre sur le marché international, et le revendre sur le marché national, tout en faisant beaucoup d’argent. Luc Magloire Mbarga Atangana, qui dit souhaiter protéger l’industrie locale demande plutôt à ces hommes d’affaires qui ont les moyens financiers pour importer le sucre à venir plutôt investir au Cameroun. Le Mincommerce demande par ailleurs à la Sosucam d’accélérer son plan d’investissement de 15 à 20 milliards de FCFA pour produire plus et inonder le marché national du sucre au Cameroun, et pourquoi pas le vendre à l’extérieur. En rappel, grâce à son plan d’investissement, la Sosucam s’est fixée un objectif de production de 160 000 tonnes à l’horizon 2020. Cela, grâce à la fin des extensions des surfaces, l’augmentation des rendements de canne, avec de nouvelles variétés, l’augmentation de la capacité des usines, etc.