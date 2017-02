Cameroun: Le maillot des Lions indomptables regagne le marché

La victoire des Lions indomptables à la CAN Gabon 2017 a redonné de la valeur au maillot. Et du coup tout le monde s’en délecte. Personne ne piaffe sur cette étoffe presque devenue la tenue phare de certains camerounais. Peu importe la qualité et le montant du maillot, l’essentiel c’est de le ceindre sur le corps. Dans différents marchés, le vert-rouge-jaune colorie les comptoirs sur toutes les formes. Echarpes, bracelets, T-shirt, casquettes, bonnets. Au grand bénéfice des commerçants qui s’en félicitent « C’est par hasard que je me suis lancé dans la commercialisation des maillots des Lions. Au départ, tout tournait au ralenti. Mais c’est après la victoire du Cameroun face au Sénégal que la courbe a été renversée » confie un commerçant de Mokolo. En raison de la forte sollicitation, les prix ont gonflé. Passant ainsi de 4000 FCFA à 12000 FCFA selon qu’il s’agisse d’un simple T-shirt

ou d’un uniforme. Sur différents sites de vente en ligne les gadgets des Lions foisonnent également. Jumia par exemple propose à 10 000 FCFA un maillot. Avec la CAN ils vendaient des centaines de maillots par semaine. Pris par l’émotion, les clients ne lésinent pas sur les moyens, mais exigent des maillots floqués au nom des joueurs comme Bassogog, Teikeu, Ondoua ou encore Siani. C’est d’ailleurs là le nœud des problèmes des commerçants qui, ne réussissent pas à rentrer en possession de ces modèles. La plupart de ces maillots proviennent de Chine et de Dubaï. Selon les vendeurs, ils sont plus résistants contrairement à ceux qui sont fabriqués localement. Surprenant ! Au départ de la compétition, le 14 janvier personne ne croyait à l’équipe des Lions indomptables. Déçus par les défaites consécutives des Lions lors des dernières CAN et leur élimination « honteuse » à la dernière Coupe du monde, de nombreux fans ont baissé les bras. Aujourd’hui Baudouin Mani ne regrette pas son investissement « Je suis allé jusqu’au Gabon pour supporter les Lions, avec mon argent. J’ai investi pour l’achat des maillots, des drapeaux pour aller revendre au Gabon. Je suis satisfait ». Et pour emprunter au discours du Chef de l’Etat lors de la réception des Lions au palais mercredi, le jeune supporter lance : Je ne regrette pas les Lions sont vraiment de retour.