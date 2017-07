Cameroun - Cinéma: Léonie Bwemba ramène Rigobert Song des frontières de la mort

La Première s’est déroulée le 25 juillet à l’hôtel Hilton de Yaoundé. La Première très courue de ce film le 25 juillet dernier à Yaoundé, a rassemblé plusieurs personnalités, au rang desquelles Roger Milla, ambassadeur itinérant du Cameroun, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelle Kombi, le Pr LAURENT SERGE ETOUNDI NGOA, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l’Économie Sociale et de l’Artisanat, Grégoire Owona le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, André Mama Fouda le ministre de la Santé publique mais aussi le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary.

Le Film retrace ce qui s'est reellement passé avec le capitaine emblématique des Lions Indomptables du Cameroun Rigobert Song. Victime d’un Avc début octobre alors qu’il se trouvait à son domicile à Yaoundé, Rigobert Song était arrivé dans le coma au Centre national des urgences de Yaoundé (Cury) dans la nuit du

samedi au dimanche 02 octobre 2016, et bien pris en charge par le Docteur Louis Joss Bitang et ses collaborateurs puis à la Pitié-Salpêtrière à Paris.« C’est un miracle qui nous rassemble ce soir. Un film sur la vie, la survie, le désir de vivre, le plaisir de vivre », a déclaré le Minac.Léonie Bwemba Toulou, la réalisatrice, a concentré dans ce film de 52 minutes sorti sous le couvert de la maison de production Janusimages, toute l’énergie injectée par le capitaine légendaire des Lions indomptables pour revenir de ce coma profond. Des images inédites sur le processus de guérison du champion. D’abord l’étape du Centre des urgences de Yaoundé. Devant le portail, une foule de Camerounais a veillé jour et nuit devant les grilles, jusqu’au 4 octobre 2016, date du transfert par avion médicalisé de l’icône pour la France, grâce à l’appui du chef de l’Etat. Un chapitre tout aussi émouvant du documentaire s’ouvre alors. Peut-être celui que tous attendaient : le séjour à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière de Paris.Les médecins et personnels de santé qui y ont accompagné Rigobert Song dans sa pénible rééducation et toutes les autres phases du processus de rétablissement ont été salués souvent par des applaudissements des spectateurs de l’hôtel Hilton, invités à la Première. Un travail formidable auquel rendent hommage les proches du footballeur vedette. Bernadette Song, sa mère, mais aussi sa tante, ses enfants, des amis et anciens coéquipiers de l’équipe nationale sont remplis de joie à l’idée de le garder en vie près d’eux.Song Bahanag est sorti du coma sans séquelle, mais il reconnaît : « Je ne suis pas passé très loin ». Son charisme et sa bonne humeur communicative malgré l’épreuve traversée, ont ému les médecins de La Pitié-Salpêtrière. « Un patient remarquable, une source de motivation pour certains patients en kinésithérapie, avec un mental hors norme de compétiteur », a déclaré le Dr Blaise Bignami. Léonie Bwemba Toulou a révélé au terme de la projection avoir vécu un moment difficile pendant le tournage de l’évacuation, au retour au pays du héros le 1er avril 2017. « Je connais Rigobert depuis plus de 20 ans, et voir son frère dans une telle situation n’est pas facile à digérer », a-t-elle lancé.International à 137 reprises (4 buts) entre 1993 et 2010, Rigobert Song, formé au Tonnerre Yaoundé, a également porté les couleurs de la Salernitana, Liverpool, West Ham, Cologne et Trabzonspor, et finit sa carrière en Turquie. Avec les Lions, il a disputé quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et la Can, qu’il a remportée deux fois (2000, 2002), à huit reprises. Selon la réalisatrice, les discussions sont en cours avec les chaînes de télévisions leaders pour un accord sur la diffusion. Elle précise cependant que les premiers DVD seront disponible d'ici trois mois.

Baloum Amchide, 237online.com