Le Rwanda remplace le Français par le Swahili comme langue officielle

Le swahili est la langue la plus parlée d’Afrique subsaharienne et c’est aussi, depuis 2004, une des langues officielles de l’Union africaine.

Si le swahili est peu utilisé au Rwanda, il s’agit surtout pour le pays de respecter les engagements qu’il a pris au moment de son intégration au sein la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est.

En 2007, lorsque le Rwanda a rejoint la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est, il s’est s’engagé à faire du swahili une de ses langues officielles. Kigali remplit donc ses obligations.

Une fois le texte soumis au Sénat et promulgué, cette langue bantoue qui est traditionnellement peu utilisée au Rwanda, fera son apparition dans l’administration et figurera sur certains documents officiels. Dans un second temps, l’enseignement du swahili sera intégré dans les cursus scolaires, rapporte Walfadjri.

APR News