Le Cameroun veut recruter 3000 enseignants en milieu rural

En 2017, le Cameroun va procéder au recrutement de près de 3000 enseignants pour renforcer l’offre de formation scolaire en milieu rural. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du Programme d’amélioration de l’équité et de la qualité de l’éducation au Cameroun (PAEQUE) financé par la Banque mondiale. Selon le ministère de l’Education de base (Minedub), il s’agit notamment de 1223 maîtres des parents et 1747 diplômés des Ecoles nationales d’instituteurs de l’enseignement général (ENIEG) qui devraient être recrutés à la Fonction publique. D’une durée de 4 ans, le PAEQUE, comme son nom l’indique, vise à réduire les disparités dans le système éducatif camerounais et à améliorer la qualité des enseignements dispensés à tous les niveaux (primaire, secondaire et supérieur) d’ici 2018. Dans le volet équité, il est question de convertir les maîtres de parents et certains jeunes diplômés des Ecoles nationales d’instituteurs de l’enseignement général (ENIEG) en instituteurs contractuels,

en priorité dans les zones désavantagées. Dans la même veine, il est aussi question de stimuler la jeune fille à rester à l’école, notamment dans les zones d’éducation prioritaire. Concernant le volet qualité, l’objectif du PAEQUE est mettre à la disposition des apprenants davantage de manuels scolaires essentiels et d’autres matériels didactiques pour faciliter l’apprentissage. L’allègement des charges des familles et la réduction du chômage des jeunes font également partie des missions du Programme d’amélioration de l’équité et de la qualité de l’éducation au Cameroun. Selon les statistiques, le programme a permis le recrutement de 2970 maîtres de parents dans les zones reculées en 2015 et 3060 autres sont en cours de recrutement pour le compte de l’année 2016. Il convient d’ajouter que toujours en 2016, 450 000 manuels scolaires en langues et mathématiques pour la classe de SIL, 716 000 cahiers d’activités et 26 000 guides pédagogiques ont été distribués. Pour ce qui est des prévisions, ce sont 9000 instituteurs qui devront être recrutés dans le cadre du projet. Par ailleurs, il est prévu la distribution cette année de 1 300 000 manuels scolaires pourla classe du CP afin de passer d’une situation d’un livre pour six élèves à un livre par élève. Financé à hauteur de 26,5 milliards FCFA par la Banque mondiale, le PAEQUE a été mis en place pour venir en aide aux pays sous ajustement structurel qui avaient des difficultés à atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en soutenant le secteur éducatif.