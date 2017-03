PHOTOGAME : « Faire une photo, c'est écrire sa légende... » Voici les gagnants !

bref tout ce qui rappelle le génie créateur de nos Ancêtres et Contemporains. Après concertations du jury, les 3 photos retenues sont celles de MAKOUGANG Astride dont la photographie rend hommage à MBAPPE LEPPE, l’ancienne gloire du football camerounais ;

celle de MBATAKA Jean-Louis avec ses « Calebassettes multiusages » et enfin celle d’EBA EBADA Jules qui a su mettre en valeur le « Guerrier de Bétaré Oya ». Chacun d’eux a reçu respectivement, par ordre de mérite les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20 000Fcfa. La remise des lots s’est fait le mardi 14 mars 2017 entre les murs de Prosygma comme vous pouvez le voir sur les photos, seule la photo du 3 e gagnant n’y figure pas car il n’a pas pu se trouvant dans une zone un peu reculée n’a pas pu nous envoyer la photo à temps. Les votes des photos comptant

pour le mois de mars sous le thème de « l’eau », « L’eau c’est la vie », ont commencés. Suivez le lien et allez voter pour la plus belles des photos et permettre ainsi à l’auteur de gagner.Parallèlement, les participations du mois d’avril sous le thème « Ma Ville », « il était une fois ma ville », sont ouvertes. Il vous suffit de cliquer sur le lien : http://photogame.prosygma-cm.com et ensuite sur « Participer ». Les photos sont envoyées jusqu’au 14 avril et les votes se font du 15 au 30 avril 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !