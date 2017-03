Cameroun: 72 milliards de FCFA sur le réseau mobile money entre 2011 et 2014

Au mois de février 2017, l’Agence de régulation des télécommunications (ART) a fait le point sur les données en sa possession sur le mobile money au Cameroun, depuis son lancement en 2011. Ainsi, jusqu’en 2014, indique le régulateur, ce secteur a enregistré des transactions à hauteur de 72 milliards de FCFA. Toujours selon l’ART, ces 72 milliards de FCFA correspondent à neuf millions de transactions à travers des SMS. A ce jour, plus de 6 000 points de paiement existent à travers le Cameroun. Néanmoins, le gendarme des télécoms, note que ce service ne touche que 25% des consommateurs du service de la téléphonie mobile. Même si de plus en plus, les Camerounais sont enclins à utiliser le mobile money pour le paiement de certains services comme le règlement des factures d’électricité, l’eau, les assurances, les frais de scolarité, l'abonnement au câble TV, etc. WorldRemit, acteur britannique des nouvelles

technologies, indique, quant à lui, que les transferts d’argent jouent un rôle prépondérant pour l’économie du pays, puisque les Camerounais ont reçu 244 millions de dollars (environ 134 milliards de FCFA) en 2015 par ce biais, selon des chiffres de la Banque mondiale. « La mission de WorldRemit est de donner au public les moyens d’envoyer de l’argent à tout moment et de n’importe quel endroit », souligne Catherine Wines, Directrice de l’exploitation et cofondatrice de WorldRemit. « Fini le temps où les expatriés camerounais devaient faire la queue pendant de longues heures dans des agences, avec des commissions exorbitantes, pour envoyer de l’argent à des proches restés au pays. Aujourd’hui, cette diaspora s’appuie de plus en plus sur l’application de WorldRemit pour ces opérations. Le Cameroun, qui joue déjà un grand rôle pour notre activité, devrait prendre encore plus de poids dans un avenir proche avec la mise en place des transferts vers des comptes de mobile money, à laquelle nous réfléchissons actuellement ». Le service d’envoi d’argent instantané WorldRemit réalise plus de 11 000 transactions à destination du Cameroun chaque mois. WorldRemit enregistre plus de transactions vers des portefeuilles électroniques (mobile money) que les autres prestataires du marché, grâce à son réseau fort de 34 services dans 26 pays. Plus de la moitié des transferts vers l’Afrique réalisés par WorldRemit sont aujourd’hui destinés à des comptes mobile money. Les portefeuilles électroniques sont plébiscités pour leur dimension pratique au Cameroun, car ils permettent d’envoyer, de conserver et de recevoir de l’argent très facilement. Sachant que seuls 12 % de la population adulte nationale détient un compte en banque, les comptes mobile money permettent d’accéder à des services financiers en s’équipant d’un simple téléphone portable.