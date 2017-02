Cameroun : le procès des leaders anglophones reporté au 23 mars 2017

Agbor Balla,FontemNeba, et l'animateur radio Mancho Bibixy poursuivis pour coaction d’acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrages à corps constitués entre autres chefs d’accusation ont plaidé non coupable ce jour au tribunal militaire de Yaoundé. Cependant, les audiences ne pourront reprendre qu’après que soit fournie une liste complète des témoins qui les mettent en cause en ce qui concerne les remous sociaux observés dans les régions anglophones. Pour justifier cette sollicitation, la partie défenderesse, forte d’un collectif de 10 avocats et représentée par le bâtonnier BEN MUNA se sera appuyée sur les dires du commissaire du gouvernement, lorsqu’il laissait entendre que l’enquête ouverte pour retrouver et identifier les victimes n’était pas encore bouclée, pour marteler, ce qui a été respecté à l’issue de l’audience, que tout ne reprenne qu’après que soit totalement bouclée ces investigations.

L’issue de cette audience tient surtout à l’intensité des échanges

entre les deux parties qui l’ont précédé. Maitres BEN MUNA a brandi tous les arguments qui se pouvaient pour se faire entendre, il est tout d’abord revenu avec insistance sur le climat qui a prévalu avant l’interpellation des accusés, les conditions de leur interpellation et toute l’anxiété qui en a découlé. Si la réplique n’a pas manqué de contre-argument devant son récit, l’avocat s’est félicité de la nette amélioration des conditions de travail et surtout de la sérénité observée dans la salle.On se souvient des montées de colères et affronts avaient induits que ce procès initialement prévu pour le 1er février 2017 soit renvoyé au 13 février. L’annonce de ce nouveau report pour le 23 mars 2017 a été faite sans heurts. Le président du tribunal s’est dit résolu à maintenir cette atmosphère jusqu’à ce que survienne la fin du procès contre Agbor Balla, FontemNeba, et l'animateur radio Mancho Bibixy qui encourent jusqu’à la peine de mort s’il est prouvé qu’ils sont coupables de coaction d’acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrages à corps constitués et aux fonctionnaires, complicités d’actes de terrorisme, incitation à la guerre civile.