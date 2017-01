Cameroun - Faux-monnayage: Les billets de banque falsifiés font de la résistance

Claire Bakiss n’oubliera pas de sitôt la mésaventure qu’elle a vécue en décembre 2016. En pleine période de fêtes de fin d’année, cette jeune mère de famille s’est vue remettre de la fausse monnaie dans une station service à Douala. « J’étais allée dans une station service au quartier Bepanda récupérer de l’argent via mobile money. Après les formalités d’usage, je suis entré en possession de la somme qui m’avait été envoyée. Sur le coup, je n’ai pas pris le temps de bien vérifier les billets. C’est au moment d’acheter un produit juste à coté de la station que je me suis rendue compte que l’un des billets était faux. Je me suis immédiatement rendue chez la personne qui m’avait remis le billet quelques minutes plus tôt, et ce dernier a tout nié. Il m’a dit n’avoir jamais touché un faux billet de sa vie », raconte-t-elle. Claire Bakiss

n’est d’ailleurs pas la seule à avoir vécu pareille mésaventure. De plus en plus en effet, de nombreuses personnes se retrouvent en possession des billets contrefaits malgré elles. Oumarou,agent de change manuel à Akwa palace à Douala en a également fait les frais. « Je change l’argent ici tous les jours et régulièrement nous recevons des faux billets. Hier, j’ai reçu un faux billet dans un paquet d’argent qu’un client m’avait remis. Ce sont des pertes que nous enregistrons tous les jours », se plaint-il. Des plaintes et bien d’autres qui tirent la sonnette d’alarme sur la présence de plus en plus accrue de la monnaie contrefaite dans les rues. D’après certains témoignages, ce sont les billets de 10 000 FCFA et de 2000 FCFA qui sont le plus victimes de la contrefaçon. « Même dans les billets de 1000 FCFA, il y a des faux. Quand nous recevons ces billets contrefaits, nous les confisquons et nous écrivons au dessus pour qu’ils ne puissent plus être utilisés. Généralement, c’est dans les liasses de billets que ces faux billets sont introduits», affirme un employé d’Ecobank. A en croire l’agent de change manuel, sur le marché du change, c’est le FCFA qui est la monnaie la plus contrefaite. Selon ce dernier, les devises telles que l’Euro et le dollar sont moins falsifiées que le FCFA. « Depuis plus de 10 ans que je fais dans le change manuel, je n’ai jamais eu de faux billets que ce soit en euro ou en dollar. Et je pense qu’il n’existe pas au Cameroun des faux billets de ces deux monnaies. Ce qui n’est pas le cas avec le FCFA qui nous fait perdre de l’argent régulièrement. Les clients glissent dans les liasses d’argent ces faux billets. Parce qu’ils savent que lorsque la somme d’argent à changer est très élevée, on n’a pas le temps de tout vérifier. On est moins vigilant », poursuit-il.Pour les acteurs du secteur de la finance, cette situation n’est pas nouvelle. « C’est une situation récurrente. Mais il parait que les pistes sont très floues car entre les vrais faussaires et les vrais faux faussaires, il faut s'y retrouver. J'ai rencontré des gens qui sortent des banques ou des microfinances avec des faux billets. L'un des réseaux le plus connu et le plus officiel est le réseau des vendeurs de devises dans la rue (Hilton, Akwa Palace, Briqueterie, les villes comme Maroua, Kumba, Mamfé...les villes frontalières au Nigéria), etc. », explique chrétien Tabetsing, directeur général de Alliance Financial, entreprise formelle de Change et de Transfert d’Argent. Toutefois, même si ces réseaux de circulation de la fausse sont identifiés, les experts affirment pour le regretter que ceux-ci restent peu inquiétés. Toute chose qui favorise, selon ces derniers, l’expansion de ce trafic dont les répercussions sur l’activité économique sont désastreuses. Selon les experts financiers, les conséquences de la monnaie contrefaite sont immédiates et se traduisent par des pertes subies par les particuliers et les entreprises qui ont reçu des billets contrefaits. « Quand je reçois un tel billet, c’est un réel manque à gagner pour moi et pour mon activité », affirme Oumarou. Outre les pertes monétaires, le faux-monnayage entraine le manque de crédibilité des structures en charge du change. « Ça peut porter atteinte à la crédibilité de l’institution qui est en charge de battre la monnaie et de la faire circuler. Il y a également un impact sur la valeur de ladite monnaie, et cela peut créer une crise de confiance», soutient un économiste. Les experts soulignent à cet effet que la perte de confiance et de crédibilité qu’occasionne la circulation de la fausse monnaie peut perturber l'économie d'un pays. « On peut aller jusqu'au retrait des billets (cas récent: Inde) avec toutes les conséquences sur l'économie. Par ailleurs, la crédibilité de la BEAC peut être remise en cause si la situation perdure, car elle est responsable de l'émission de la monnaie dans la zone. C'est à elle en principe que revient la charge de prendre des dispositions pour combattre la contrefaçon », poursuit Chrétien Tabetsing. « Il faut noter que l'émission de la monnaie est du ressort de la BEAC, et à ce titre, elle doit assumer les coûts de la contrefaçon. En outre, l'Etat est obligé de doter les forces de sécurité (police, force de sécurité, etc.) de ressources nécessaires pour combattre la circulation de la fausse monnaie qui détruit la confiance », propose-t-il.A la BEAC, l’on affirme effectivement que des mesures sont prises pour combattre la contrefaçon. De même, l’on rappelle ici que des sanctions sont prévues car, la fabrication et la distribution de la fausse monnaie constituent des infractions punies par la loi. Dans cette croisade contre la circulation de la fausse monnaie, certains responsables de la BEAC invitent les usagers à faire preuve de vigilance afin d’éviter de se retrouver en possession de faux billets. Raison pour laquelle, ils recommandent à ceux-ci de toujours vérifier la qualité du billet qu’ils reçoivent. Les experts de la finance quant à eux conseillent aux populations d’être plus prudentes. Ceci en s’assurant que les billets qu’on leur remet sont de bonne qualité. « Il est question notamment de vérifier à l’aide d’un appareil si le billet est de bonne qualité. Il est aussi judicieux de s’assurer que les symboles de la CEMAC figurent bel et bien sur le billet, ...», explique un expert de la finance.