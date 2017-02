Cameroun - PROMOTE 2017 : Le Pavillon France inauguré ce 15 février 2017

Ce cadre qui tient sur 1 200 m2 et va accueillir un peu plus de 70 exposants Français, sera inauguré à 11h par Gilles THIBAULT, l’ambassadeur de France au Cameroun. A l’opposé des autres stands de pays étrangers, le Pavillon France a une forte délégation avec une batterie de services qui aura à coup sûr de quoi polariser l’attention de la horde d’entreprises présentes à cette 6ème édition du salon multisectoriel PROMOTE. L’espace mis en place par l’opérateur économique de l’Ambassade de France « Business France » permettra majoritairement à des PME françaises en propension et exerçant dans le secteur des travaux publics, des transports, des services bancaires, des télécommunications, de l’agroalimentaire ou du cosmétique, d’avoir un aperçu du Cameroun et des possibilités d’y développer des activités commerciales. Ce sera surtout une occasion pour ces structures de découvrir leur savoir-faire au public camerounais. En plus de ces entreprises on retrouvera

les opérateurs français présents au Cameroun à savoir l’Agence Française de Développement (AFD) et sa filiale PROPARCO, Expertise France, l’Institut Français, Campus France, France Volontaires, l’Institut de Recherche et Développement (IRD) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD).S’il se positionne comme une voie indéniable pour la mise en train des entreprises françaises innovantes pour la destination Cameroun, le Pavillon France ne manquera pas d’astuces pour relever le niveau des entreprises camerounaises, dans le courant et après le salon PROMOTE. En effet, du haut de son expertise, Business France a en point de mire le transfert de compétences aux firmes camerounaises exerçant dans les domaines sus cités. Outre les éventuels partenariats qu’elles vont décrocher pendant le salon , l’opérateur aidera avec aplomb les entreprises camerounaises pour ce qui est du ciblage des bons partenaires, les aidera à accroître leur notoriété et celle de leurs produits en leur proposant des techniques de gestions des plus originales et des plus rentables pour leur collectif, dans le cadre des Networking et rendez-vous B2B qui seront organisés au pavillon France. Il est indubitable que la prolifération des entreprises françaises sur le sol camerounais va induire la création d’emplois pour un nombre important de ses citoyens.Business France Cameroun est basé à Douala et est né le 05 janvier 2015 de la fusion de l’AFII (Agence Françaises pour les Investissements Internationaux) et Ubifrance (l’agence françaises pour le développement international des entreprises. Le stand qu’elle tient dans le village PROMOTE 2017 vient confirmer sa mission qui est d’accompagner les entreprises françaises dans leurs projets de développement export en Afrique centrale et surtout de mettre en relation des les PME camerounaises et Françaises. Cette institution placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, du Ministre du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor Français, a accompagné à ce jour dans leurs projets internationaux pas moins de 195 et 200 entreprises françaises respectivement en 2015 et 2016. Une manœuvre qu’entendent poursuivre ses officiels pendant le Salon multisectoriel PROMOTE de Yaoundé qui a débuté depuis le 11 février et qui ira jusqu’au 19 février 2017.

Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com