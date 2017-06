Cameroun - Coup de gueule: Danger au lycée bilingue d'Eséka

Pas de cours pratique d'informatique tout au long de l'année alors que 5000 frs cfa ont été encaissés à 875 élèves;

Un enseignant vacataire bachelier et un maitre d'EPS qui perçoivent des salaires de très loin supérieurs à ceux des titulaires des licences et des master;

La maintenance informatique assurée par un maître d'EPS qui contredit l'expertise des informations formés et praticiens et qu'on écoute. Résultat des courses, rien ne marche plus.

Un logiciel informatique de calcul de notes remplacé par un autre plus performant qui multiplie les erreurs et qui pénalise les élèves parce que proposé par le cousin d'un censeur.

Une sécrétaire dont le salaire passe curieusement de 50000 frs à 25000 frs parce qu'elle refuse les avances de ses employeurs et de ses utilisateurs et qui se voit remplacer par un enseignant de mathématiques à la retraite qui lui va percevoir 50.000 frs;

Un censeur qui se

permet de modifier et de raccourcir les sujets des enseignants sans leur autorisation sous le prétexte qu'il manque du papier avec lequel il rentre régulièrement ou qu'on utilise pour des activités très éloignées de l'éducation;Une enseignante d'anglais victimes de droit de cuissage pour conserver son salaire intacte;Des enseignants de français qui n'arrivent pas à couvrir la moitié du programme annuel par incompétence mais dont on maintient les contrats par tribalisme ; Au moment où une année scolaire vient de s'achever et qu'une nouvelle s'annonce , voilà les parents interpellés .