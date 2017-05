Cameroun - Produit intérieur brut: La guerre des chiffres de la croissance

Le gouvernement a fixé son estimation à 6%. La conjoncture économique actuelle au Cameroun, comme dans la sous-région Afrique centrale, n’est pas favorable à la croissance. Il va donc de soi que les prévisions de croissance soient revues à la baisse pour le compte de l’année en cours. La Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (Coface), assureur-crédit, prévoit ainsi une croissance de 4,2% pour l’année 2017 au Cameroun. Ce qui consacre une baisse par rapport à ses prévisions de l’année précédente. Coface est plus pessimiste que la Banque mondiale qui prévoit plutôt une croissance de 5,7% pour le compte de l’année 2017. Soit 1,7% de différence. « Selon nos perspectives pour le Cameroun, on prévoit une croissance autour de 4,2%. C’est moins par rapport à ce que le Cameroun avait en 2014, en 2013. C’est aussi en deçà des 8% prévus par le Cameroun dans son Document de

stratégie pour la croissance et l’emploi », a affirmé Olivier Bagneki, directeur général de Coface Afrique de l'Ouest et du Centre. C’était lors du déjeuner-débat organisé le 25 avril 2017 à Douala par Coface en partenariat avec Ecobank, dans le but de fournir aux entreprises des outils pour mieux tirer profit du contexte actuel marqué par la baisse de la croissance. C’est donc dire que d’années en années, les prévisions de Coface ont plutôt une tendance baissière. En 2016, elles étaient de 4,8% contre 5,8% en 2015, et 5,9% en 2014. Cette régression de la croissance est, selon Coface, la conséquence de la conjoncture économique mondiale entre autres. Une conjoncture économique marquée par la baisse des cours des matières premières à l’instar du pétrole. Ce qui a eu un impact non négligeable sur plusieurs pays comme le Cameroun. Cependant, les pays tels que l’Angola, le Tchad, la Guinée Equatoriale et le Soudan du Sud ont été encore plus affectés par cette baisse des cours du pétrole. « A côté du Cameroun, les économies comme le Congo, le Tchad, la Guinée Equatoriale sont rentrées en récession, et le Gabon atteint péniblement 2% de croissance aujourd’hui », a souligné Olivier Bagneki. Outre la baisse des cours des matières premières, qui est présentée comme étant à l’origine de la baisse des prévisions, l’on pointe un doigt accusateur sur l’insécurité dans l’Extrême-Nord du Cameroun qui a rendu quasiment impossibles les activités économiques dans cette partie du pays. Egalement, il est reproché au Cameroun d’avoir une croissance peu inclusive et un environnement des affaires encore difficile avec une incertitude entourant la succession du chef de l’Etat. Bien plus, la dette publique de l’Etat ne fait que s’accroître au fil des années. Et 2017 ne va pas échapper à cette règle. Selon Coface, elle va se situer à 33,8% en 2017 contre 31,6% en 2016, 29% en 2015 et 27,5% en 2014. Cependant, malgré ces points faibles, le Cameroun reste relativement debout par rapport aux autres pays de la sous-région. Ce, en raison notamment des énormes potentialités dont dispose le pays. Il s’agit notamment de son économie diversifiée comparée à celle des autres pays exportateurs du pétrole. Une diversité marquée par des ressources agricoles, pétrolières et minières. A côté de cela, l’autre point fort du Cameroun, c’est la modernisation de ses infrastructures actuellement en cours, et la réduction de la dette obtenue en 2006 dans le cadre de l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés et de l’initiative d’allègement de la dette multilatérale, apprend-on à Coface.