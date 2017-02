Cameroun: PHOTOGAME, « Faire une photo, c'est écrire sa légende... »

L’objectif du jeu est d’enrichir le net de belles images réalisées au Cameroun et de constituer ainsi un patrimoine d’œuvres photographiques de qualité gratuitement accessibles à tous. Les photographies seront publiées en ligne sous licence CREATIVE COMMONS.

Ce concours est ouvert à toutes les personnes physiques majeures, résidant au Cameroun. Vous avez une belle photo du Cameroun, rendez la visible sur la toile et partagez votre plaisir avec des milliers d’internautes qui aiment le Cameroun. Pour cela il suffit de suivre le lien http://photogame.prosygma-cm.com et envoyer votre photo en cliquant sur « Participer ».

La participation aux différents jeux mensuels est gratuite et ouverte du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Les photos sont reçues du 15 du mois précédent celui du jeu au 14 du mois du jeu, la date de réception du mail de confirmation automatique faisant foi. Par exemple, les photos comptant pour le mois

de janvier sont reçues du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017.Les votes sont ensuite collectés du 15 au dernier jour du mois en cours, c’est-à-dire, par exemple du 15 janvier 2017 au 31 janvier 2017. A cette date-là, les 10 photos ayant obtenu le plus de votes sont primées par le jury Prosygma. Après concertation, le jury déterminera les 10 meilleures photos, ensuite les 3 photos gagnantes des 10, et les résultats seront communiqués aux récipiendaires, affichés sur le site web de Prosygma et publier par nos partenaires médias.Les critères de notation du jury sont les suivants : la concordance avec le thème du concours (20%), l’originalité de l’histoire rattachée à la photo (30%), la qualité du cliché (30%) et le nombre de votes obtenus (20%). Les lots à gagner varient entre 20 000 frs CFA et 50 000 frs CFA ainsi que de nombreux gadgets.Les participants du mois de janvier ont vu leurs photos ont été notés sous le thème de «», beaucoup de photos intéressantes que vous pouvez retrouver sur le site du jeu ont été publiées, les 3 (trois) gagnants identifiés et publiés sur la plateforme du jeu http://photogame.prosygma-cm.com . Ils recevront leurs lots cette semaine.Mais en attendant les participations pour le mois de février sous le thème de «» ont déjà commencées, suivez juste le lien et participez-vous aussi.