Cameroun: la FIFA veut siffler la fin de la cacophonie à la FECAFOOT

Selon un communiqué signé de la SG Fatma Samoura il y a quelques semaines, ladite réunion devait initialement se tenir à Yaounde en présence des "différentes parties et du gouvernement camerounais". Le nom de l'envoyé de la Fifa avait même été donné par la Sénégalaise. Mais voilà que les choses ont changé et que désormais, ce sont Abdouraman Hamadou Babba Abdouraman (Etoile filante de Garoua), Joseph Antoine Bell (Bandjoun), Domingo Akoue Epie (Jeunesse Stars de Yaoundé), Balog John (Authentic FC de Douala) et Prosper Nkou Mvondo (Ngaoundere FC) qui vont se rendre au siège de la Fifa pour discuter des moyens d'une sortie de crise définitive dans le football Camerounais qui a à sa tête depuis novembre 2015, un usurpateur dont l'élection a été annulée par la CCA du CNOSC et confirmée le 27 février par le Tribunal arbitral du Sport.

En avançant donc l'argument fallacieux selon lequel "il

y a un risque probable de crise quo pourrait éclater à tout moment au sein de la famille du football camerounais", la Fifa, revêtant son obligation statutaire de "promouvoir les relations amicales au sein de ses associations", estime nécessaire de "prendre des mesures afin d'anticiper tout risque qui mettre en danger le bon fonctionnement de l'administration du football camerounais". "Bullshit !", Comme diraient les anglo-saxons.Plusieurs incongruités et maladresses viennent ici confirmer le parti pris de la FIFA dans cette histoire qui démontre bien que si Blatter est parti, les pratiques mafieuses ont survécu à travers Infantino. Dans sa lettre de ce samedi, Fatma Samoura dit se référer à la sentence du 27 février dernier. Une sentence qui annule l'élection de Tombi à Roko comme président de la Fecafoot. Pourtant, les deux représentants de la Fecafoot à cette mascarade du 8 juin ne sont autres que Blaise Moussa et...Tombi à Roko ! Infantino qui clame partout que les sentences du TAS sont d'application immédiate est donc en train de vouloir maladroitement et très grossièrement tordre le coup justement à une sentence du TAS.Il faut noter que c'est la toute première fois que la Fifa va discuter avec les acteurs sans la présence du gouvernement. Ces dernières années et depuis toujours, les crises du football camerounais se réglaient par la Fifa en présence ou avec l'assentiment du gouvernement camerounais.Autre chose, dans la procédure intentée contre elle devant le TAS par Abdouraman Hamadou, la Fifa a depuis contesté la qualité de président d'étoile filante de Garoua à Abdouraman. Mais comment cela se fait-il que la SG convie Abdouraman en qualité justement de représentant d'EFG ? L'audience a d'ailleurs lieu le 17 mai prochain et rien ne sera aisé pour la Fifa.La Fifa menace également en laissant entendre qu'elle "prendra ses responsabilités et imposera des mesures adéquates" en cas d'échec de conciliation. Mais quelle conciliation peut-il y avoir entre des présidents de clubs et un imposteur ? Pour avoir discuté avec plusieurs acteurs de cette future réunion, le préalable à tout début de négociation devra être le strict respect de la sentence du 27 février dernier. Alors qu'elle pense pouvoir manipuler certains des différents intervenants, la FIFA pourrait très bien essuyer le plus gros camouflet de l'ère Infantino.