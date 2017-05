Elle accroche les préservatifs de ses partenaires sur son mur après l'acte

Tout a commencé en 2010 avec son petit ami de l’époque à qui elle a demandé si elle pouvait garder son préservatif usagé.

Celui-ci lui a répondu que c’était sale mais pour Tonje, l’odeur du préservatif est la meilleure au monde. Elle a donc décidé de collecter des préservatifs usagés d’amis, d’amoureux ou même d’étrangers et a tapissé son mur avec en prenant soin d’y associer la photo de son propriétaire.

Aujourd’hui, les gens lui en envoient par courrier et cela la rend folle de joie. Tonje va jusqu’à payer 500kr (environ 50€) pour en récupérer avec un bonus si une photo est associée. Je me fiche de ce que les autres pensent. Certains aiment les voitures et le sport, moi j’aime les préservatifs usagés. Aujourd’hui, elle possède près de 2000 capotes usagées exposées dans son appartement. Sinon, pour une raison floue, Tonje est célibataire.

Si vous voulez contribuer

à sa collection, vous pouvez la contacter sur tonje@outlook.com