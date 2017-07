Cameroun - Opinion: Amnesty International, le choix du Diable

Le fait que les hommes et femmes aux têtes bien faites ou dérangées dans l’histoire se soient égarés pour déclencher des catastrophes déstabilisatrices, sanglantes et atroces de l’histoire (1ère et 2ème guerres mondiales) loin de constituer une référence devrait plutôt servir d’avertissement à l’humanité. C’est au regard de l’inqualifiable atrocité que nous ont révélé les deux premières guerres mondiales, que la Société des Nations a pris des mesures pour dire aux adeptes de la résolution des problèmes par les armes et les violences « plus jamais ça ». Mais l’humanité est constituée d’Etats dans leurs différences les uns et les autres, se côtoyant et collaborant plus ou moins, des Etats eux-mêmes gérés par des hommes et des femmes ondoyants et divers. Mais pour gérer cette ambivalence, seules les lois nationales ou internationales peuvent contenir et gérer les esprits belligérants ou paisibles. Avec l’avènement du terrorisme qui a atteint son

apogée en septembre 2001 avec l’effondrement des tours jumelles aux Etats unis, on a dépassé le stade des guerres conventionnelles pour entrer dans une nébuleuse où le droit et les conventions ne maîtrisent rien surtout du côté des agresseurs plus communément appelés des terroristes. Cela fut le cas avec Al Qaida du très tristement célèbre Ben Laden et aujourd’hui dans les territoires du Cameroun et du Nigeria avec Boko Haram dont la variété des violences et des atrocités ne peut qu’indigner tout être humain normal. On aurait bien souhaité que dans l’arbitrage de ces conflits d’un autre genre, on puisse compter sur l’expertise d’organismes d’observation ou de notation réellement attachés aux valeurs humaines considérant la vie d’un être humain comme la valeur des valeurs. Mais c’est sans compter avec l’affairisme économique ou politique dont certaines organisations non gouvernementales font de plus en plus montre, car ayant transformé leurs droits d’observateurs en un véritable fonds de commerce au risque de tomber dans l’imposture, la désinformation et la déstabilisation. C’est ce que le peuple camerounais tout entier endeuillé injustement par la seule volonté du groupe terroriste et renégat Boko Haram constate avec une indignation certaine avec l’ONG Amnesty International qui vient de publier son dernier rapport sur l’état du respect des droits de l’homme au Cameroun. Parmi les questions que nous nous posons face à ce rapport, la première est celle de la légitimé des belligérants.Aussi sans préjudice des bilans matériels physiques et corporels enregistrés du fait des attaques contre nos forces de défense, contre les civils de l’utilisation de nos enfants et jeunes dans cette guerre par Boko Haram comme des bombes ambulantes, comment justifier cette posture d’Amnesty International qui sans pudeur a résolument décidé de mettre des œillères en ce qui concerne les conséquences de la barbarie sans nom de Boko Haram ? D’autres interrogations plus inquiétantes nous meurtrissent les cœurs car psychologiquement, nous ne pouvons comprendre les réelles motivations des allégations de cette ONG. En effet, c’est comme si Amnesty International exprimait son dépit de voir Boko Haram tenue en échec par l’armée régulière camerounaise et ses alliés dans le Nord du pays. C’est pourquoi on n’est plus loin d’affirmer qu’il y a une motivation politique derrière toute cette agitation qui participe de la volonté manifeste de cette ONG de montrer aux yeux du monde que le Cameroun est un pays où les violations des droits de l’homme caractérisée par des carnages, des enfermements, des tortures sont courantes sauf que les théâtres des opérations semblent être maîtrisés par Amnesty International seule. N’est-ce pas là une attitude irresponsable et même criminelle de la part de cette ONG qui pour le peuple camerounais meurtri est entrain de tourner un film de science-fiction sur nos malheurs, notre détresse et notre désolation au regard de nos nombreuses familles endeuillées ou de nos infrastructures détruites ? Criminel s’agissant d’Amnesty International, nous pouvons l’affirmer lorsqu’on sait très bien que depuis le début de cette injuste guerre, des images des preuves des personnes égorgées par Boko Haram ont circulé et qu’à cause de leur caractère choquant pour la santé des populations, leur diffusion a été interdite. Quel monde renversant que celui d’Amnesty International, un monde où les soldats de la paix et de la légitime défense sont traités de bourreaux ou d’assaillants, alors qu’en face les vrais criminels, les vrais agresseurs sans foi ni loi sont défendus avec force d’arguments mensongers et diffamants ! Nous disons qu’il s’agit là d’une grossière manipulation. Et parce que nous sommes dans un monde global où rien ne reste indéfiniment secret, l’offensive d’Amnesty International et ses complices révèlera un jour son vrai secret. Nous nous serions attendus que, contrairement à Boko Haram qui excelle sur le plan de la barbarie et de l’illégalité, Amnesty International nous apporte ses éclairages de ce qu’elle pense du nouveau code de justice militaire voté par notre parlement et promulgué par le Président de la République, ce qui démontre l’attachement de nos institutions à la consolidation permanente de l’Etat de droit au Cameroun. Face au soutien indirect de l’ONG Amnesty International au terrorisme par Boko Haram interposée, le peuple camerounais lui répond en le rassurant de sa ferme détermination à soutenir ses forces de défense légitimes ainsi que leurs alliés qui combattent courageusement au front. Nous affirmons notre soutien à l’engagement et à l’humanisme de nos forces de défense qui n’ont jamais cédé aux sentiments négatifs qu’une telle guerre injuste aurait dû provoquer en eux à savoir la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent ». Mais comme en toutes circonstances heureuse ou malheureuse, il faut savoir tirer une ou plusieurs leçons, une expression courante ne dit-elle pas « A quelque chose malheur est bon ? » Le malheur ici c’est cette guerre, ce qui est bon c’est qu’à force de nourrir des mauvaises intentions contre le Cameroun, Amnesty International, ne s’est pas seulement dévoilée, mais a détruit son image et sa crédibilité. Voilà un manteau que cette ONG va donc devoir arborer et qui va certainement envoyer un message à d’autres pays. Mais, est-ce spirituellement inexplicable ? Que non ! Car les Saintes Ecritures nous apprennent que « le Diable est un mauvais maître ». L’Etat du Cameroun pour se défendre aurait aussi bien pu se prévaloir des dispositions de la Constitution en son article 9 qui stipule : « Le président de la République peut lorsque les circonstances l’exigent proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi » (Al1) ou encore « Le président de la République peut en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République proclamer par décret, l’état d’exception et prendre toute mesure qu’il juge nécessaire, il en informe la Nation par voie de message ». Face aux atrocités de Boko Haram voilà ce que le Cameroun aurait choisi de faire sans contrainte le Chef Suprême des Armées sûr de notre légitimité avait donné le ton en déclarant sans hésiter : « Ce n’est pas Boko Haram qui peut nous dépasser » et avec lui tout le peuple déclare que Boko Haram sera vaincu. Amnesty International qui a pris la responsabilité de défendre l’illégitimité face à la légitimité, de défendre l’agresseur face à l’agressé, de justifier le bourreau au détriment de la victime et de sacrifier les veuves et les orphelins qui sont la prunelle des yeux de l’Eternel, a choisi la mauvaise part celle de servir les intérêts du mal.