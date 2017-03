Le continent africain tient désormais son domaine internet : ".africa"

C'est lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi 10 mars à Addis Abeba (au siège de l'UA ) par la présidente de la Commission de l'Union Africaine que l'annonce a été faite. D'ici peu l'Afrique ne se soumettra plus au domaine internet ".com" avec la création de ".africa". "Avec .africa, je dirais que l'Afrique a enfin son identité numérique" s'époumone Nkosazana Ndlamini-Zuma l'air enjoué qui estime par ailleurs qu'avec la mise en service de ce domaine, les Africains, des entrepreneurs en primeur, vont jouir d'une plus forte visibilité sur internet.

Dans le large éventail des avantages que va procurer cette réforme, on peut évoquer le fait qu'"Un nom de domaine .africa ne coûtera que 18 dollars (17 euros), alors que l'enregistrement d'un site sur un domaine national peu coûter jusqu'à 250 dollars dans certains pays africains." a affirmé Lucky Masisela, directeur de la société ZA Central Registry, qui sera

chargée de gérer le nom de domaine. Il n'a pas manqué d'ajouter que ".africa va venir perturber le marché et permettra de diminuer le coût des noms de domaine"Des récents rapports de la Banque mondiale classent l'Afrique subsaharienne au rang des continents qui enregistrent le taux d'accès à internet des plus faibles au monde, soit 22% alors que la moyenne mondiale est plafonnée à 44?, une tendance que l'Union africaine entend inverser au moyen d'un programme de développement qui permettra selon les prévisions une remontée de 10% d'ici l'année prochaineSi le nom de domaine internet de l'afrique ne sera disponible qu'à partir de juillet, 2017, il est possible pour les Africains qui souhaitent l'utiliser d'introduire d'ores et déjà une demande indiquant ce vœu, a expliqué la présidente de la Commission de l'UA.L'Union africaine espère vivement que les revenus du lancement de ce domaine internet permettront entre autres de financer la Commission de l'UA. L'organisation caresse en effet le rêve d'être moins dépendante des donateurs internationaux, dont l'appui dans son budget est évalué à 70% .En attendant que prenne corps ".africa", il n'est pas vain d'espérer que le tchadien Moussa Faki qui prendra la suite de la Sud-africaine dans les jours qui viennent ait le même intérêt et s'investisse avec la même dextérité pour ce projet cher à Nkosazana Ndlamini-Zuma.