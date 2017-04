Cameroun : Paul Biya confronté à la triple pression de l'ONU, des États-Unis et du Vatican

En vain jusqu’à présent.

Paul Biya, qui séjournait à Genève depuis la fin de sa visite d’État en Italie, avait pourtant promis de le rappeler… Alors que le président camerounais se trouvait au Vatican, le 23 mars, le pape François avait réaffirmé « l’importance de la cohésion nationale dans le respect des droits de l’homme et des minorités ».

Quant aux Américains, ils suivent avec beaucoup d’attention les arrestations et auditions de personnalités anglophones, et menacent de réexaminer les conditions de leur coopération militaire avec Yaoundé (ils ont déployé 200 soldats dans l’Extrême-Nord afin d’aider le pays à lutter contre Boko Haram).