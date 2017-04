Cameroun: 113 milliards FCFA pour l'axe Babadjou - Bamenda

Les financements sont disponibles pour l’amélioration des conditions de transport sur la section Babadjou-Bamenda. Il s’agit d’un axe stratégique entre la région de l’Ouest du pays et celle du Nord-Ouest. La signature de l’accord de crédit a eu lieu le 20 avril 2017 à Washington entre les responsables du groupe de la Banque mondiale et Louis Paul Motaze, le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat). Il s’agit d’un accord de crédit de 192 millions de dollars US soit près de 113 milliards FCFA. Ce financement s’inscrit dans le cadre du projet de développement du secteur des Transports. Il s’agit aussi de la concrétisation des engagements de la Banque mondiale depuis 2014. A cette date, le Cameroun avait obtenu le statut « de pays à financement mixte ». Ce qui permettait au pays de se présenté à nouveau aux guichets de la Banque internationale

pour la reconstruction et le développement (BIRD). Avec ce statut, le Cameroun était à nouveau admis à ce guichet après 24 ans d’absence. Puisque, selon les pratiques, le statut de pays à financement mixte permet d’accéder à des ressources supplémentaires et des services additionnels, comme les produits de couverture, les services- conseil et le rehaussement de crédit. A en croire les analyses de la Banque mondiale, ces sources de financement sont indispensables pour atteindre les objectifs de développement énoncés dans la stratégie pour la croissance et l’emploi. Et c’est à ce titre que le projet de développement du secteur des transports approuvé par le Conseil des administrateurs de la BIRD « contribuera à renforcer la planification dans le secteur des transports, à améliorer l’efficacité et la sécurité du tronçon Babadjou- Bamenda sur l’axe routier qui relie Yaoundé à Bamenda, et à accroître la sécurité de plusieurs aéroports internationaux ». C’est dans ce sens que les aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua bénéficieront aussi du financement de 113 milliards FCFA obtenus auprès de la banque mondiale. Ce qu’il faut aussi dire est que l’ouverture du guichet de la BIRD remonte à 2013 lorsque le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire envoyait une demande à la Banque mondiale. Avec l’éligibilité au guichet BIRD acquise en avril 2014, c’est une enveloppe de 180 millions de dollars qui était attendue entre la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Cette ouverture du guichet BIRD laisse aussi plané le spectre d’une lisibilité économique. Parce que, si l’objectif de la BIRD est de réduire la pauvreté dans les pays à revenus intermédiaires et dans les pays plus pauvres, les administrateurs de la Banque mondiale s’assurent aussi du degré de solvabilité par le biais de ses prêts et de ses garanties. A la différence des prêts IDA qui présentent des taux inférieurs à 1% et remboursables sur 25 à 38 ans, les financements de la BIRD sont non consensuels et remboursables à long terme. Une discipline est donc nécessaire pour satisfaire aux exigences de la BIRD. Surtout que le Cameroun reste « un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure », selon la Banque mondiale. Il s’agit de la catégorie réservée aux pays ayant un Revenu national brut par habitant se situant encore entre 1 036 et 4 085 dollars. La tranche supérieure est réservée au pays à revenus intermédiaires oscillant entre 4 085 à 12 615 dollars de revenu brut national par habitant.