Mort de Mgr BALA : Les évêques du Cameroun confirment l'hypothèse d'un assassinat

Au cours d’une assemblée plénière extraordinaire de la conférence épiscopale nationale du Cameroun tenue ce 13 juin 2017 à Yaoundé, les évêques du Cameroun ont écarté l’éventualité d’un suicide de l’évêque de Bafia non sans transmettre leurs souhaits à l’Etat du Cameroun, aux meurtriers et au public camerounais.

Cette déclaration des évêques du Cameroun signée de Mgr Samuel KLEDA, archevêque de Douala (président du (CENC) est dense de trois pages. Les quatre premiers des 11 points présents sur la note reviennent sur les circonstances de la disparition de Mgr Jean Marie Benoit BALA, c’est au 5e point qu’ils affirment que « Mgr Jean Marie Benoit BALA ne s’est pas suicidé, il a été brutalement assassiné. » et d’ajouter que « voilà un meurtre de plus, et un de trop » faisant référence aux prélats, membres du clergé et personnes consacrées à savoir : Mgr Yves PLUMEY (Ngaoundéré 1991) Abbé Joseph MBASSI (Ydé 1988) Père Antony FONTEGH (Kumbo 1990 ), les sœurs de Djoum ((1992), Père Engelbert MVENG (1995) assassinés eux aussi, mais dont le mystère demeure sur les raisons de la mort. Les évêques souhaitent rompre avec cet état des choses.

A l’état, CENC demande de faire la

lumière sur les circonstances et les mobiles e l’assassinat de Mgr Jean Marie BALA, que les coupables soient nommément identifiés et livrés à la justice, que l’état assure la protection des vies humaines et notamment, celle des autorités ecclésiastiques. Plus important, les évêques attendent toujours les conclusions officielles de l’enquête. La conférence épiscopale nationale du Cameroun invite les hommes de medias et autres utilisateurs de réseaux sociaux à se garder de toute publication diffamatoire, erronée et choquante à cet égard. À en croire la note, d’amples investigations seront menées sur la dépouille de Mgr BALA pour déterminer les causes réelles de ce décès. Le macchabé avait été déposé le 02 juin dernier à l’Hôpital Général de Yaoundé. la levée de corps et l’enterrement étaient prévus se tenir respectivement les 14 et les 15 juin, rien ne filtre sur si les dates seront maintenues ou pas.