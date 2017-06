Cameroun: Le tribunal militaire refuse la liberté provisoire aux leaders anglophones

La juge Abega Mbezoa, épouse Eko Eko, lors de l’audience du 7 juin 2017 à Yaoundé, a décidé que les leaders anglophones actuellement jugés ne comparaîtront pas libres. Le tribunal a ordonné le maintien en détention de Félix Agbor Nkongho, avocat, Neba Fontem Aforteka'a, enseignant, et Mancho Bibixy, dit « BBC », animateur de radio. La demande de libération de 24 autres militants anglophones, jugés en même temps que ces trois leaders, a également été rejetée. Les 27 accusés sont poursuivis pour notamment « actes de terrorisme » et « complicité d'actes de terrorisme ». La juge a qualifié de « non fondées » leurs demandes de mise en liberté. Elle a fixé la reprise du procès au 29 juin, avec audition des premiers témoins de l'accusation. « Tous les avocats sont déçus d'autant plus que le ministère public n'était pas contre" une mesure de placement sous surveillance judiciaire

(mise en liberté provisoire sous certaines conditions, ndlr) de deux des trois leaders », a réagi Bernard Muna, chef de file des avocats de la défense. Le commissaire du gouvernement, Pierrot Narcisse Nzie, indique que le ministère public retient les chefs d’accusation de « coaction d’acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage à corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, défaut de carte nationale d’identité pour Mancho ». La « complicité d’actes de terrorisme, d’hostilité contre la patrie, de sécession, d’insurrection, d’outrages aux corps constitués et rébellion en groupe, excitation à la guerre civile, révolution, pour Fontem et Nkongo’o et propagation de fausses nouvelles pour les trois accusés ». Pour mémoire, le ministre de la Communication (Mincom), Issa Tchiroma, a signé, le 19 janvier 2017, un communiqué selon lequel, dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte pour établir les responsabilités des exactions ayant causé des dégâts matériels et humains dans le Nord-Ouest et le Sud-Oues depuis octobre 2016, un certain nombre de personnes, dont les nommés Fontem Aforteka’a Neba et Nkongho Félix Agbor Balla, ont été interpellées et placées sous main de Justice. Et que d’autres sont recherchées pour les mêmes motifs. Le Mincom a rappelé à cette occasion que ces arrestations interviennent dans un contexte où, en dépit du dialogue engagé par le gouvernement pour rechercher des solutions aux revendications dans les deux régions enseignants et avocats anglophones, « des extrémistes ont lancé des appels aux villes mortes et organisé dans ce cadre, et à d’autres occasions, des violences ».