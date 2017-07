Cameroun: Le plan de relance de Boeing revu par Camair-Co

Des destinations supprimées, d’autres ajoutées et le délai de mise en œuvre rallongé à sept ans. Camair Co veut étendre ses ailes sur l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis.

Le plan de relance de Camair-Co proposé par Boeing consulting pour faire redécoller la compagnie aérienne est le livre de bord du directeur général de l’entreprise. Mais, des aménagements ont été apportés à ce document. « Il y a eu un rapprochement de Boeing pour une optimisation du plan de relance », témoigne le directeur général Ernest Dikoum. Ainsi quelques lignes sont supprimées, comme celle de Dubaï ou encore celle de Guangzhou. « Nous avons une demande pour y aller, mais une faible demande pour le retour pour ces deux destinations », explique Camair-Co. En revanche, le ligne pour Londres via Lagos a été ajoutée. Le futur réseau intercontinental compte donc quatre principales destinations : Bruxelles, Paris, Londres et Washington. Le réseau régional est, quant à lui, ramené de 13 destinations dans le plan Boeing à 11 dont Libreville, Bangui, Brazzaville et Ndjamena. Seul Malabo manque à l’appel pour

le quadrillage de l’Afrique centrale. Dans ce nouveau plan, la compagnie prévoit la constitution d’une flotte de douze avions passagers et d’un avion-cargo. « Nous avons 215 tonnes de fret disponible par mois soit une projection de 2 milliards de chiffre d’affaires sur le domestique à l’année », note la compagnie. Le Boeing 767 Le Dja est destiné à devenir un avion de renfort-sauvetage, même si Ernest Dikoum le trouve encore bien « jeune ». Il y est prévu des Dreamliner Boeing 777, des Q400 de Bombardier ou encore un MA60 supplémentaire. Ernest Dikoum se dit conscient du temps de préparation qu’il faut pour insérer les acquisitions envisagées dans la flotte. « Le plan de relance ne passe pas simplement et nécessairement par l’acquisition de nouveaux avions. Si on nous offrait un Dreamliner maintenant, nous ne serions pas capables de l’exploiter. Nous devons nous y préparer », explique-t-il. En effet, un plateau technique de 6 millions de dollars est nécessaire pour un Dreamliner, qui est un avion long courrier capable de parcourir 8 000 km d’un trait et de transporter plus de 250 passagers. La mise en œuvre du plan de relance est désormais de sept ans, contre cinq ans auparavant. En tout cas, c’est le scénario sur lequel travail le pool bancaire, sur lequel la compagnie va s’appuyer pour financer son redécollage.