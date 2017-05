Economie numérique: Un défi pour les pouvoirs publics camerounais

Le thème à lui seul est assez évocateur : «Comment réussir l’économie numérique ? Comment la réussir au Cameroun ?». Les experts en la matière vont y apporter des réponses du 15 au 17 mai prochain à Yaoundé, capitale du Cameroun. Véritable « vitrine de l’engagement des pouvoirs publics et scène d’expression des acteurs pour susciter l’investissement dans ce secteur », selon un des organisateurs de cette rencontre, ce forum est organisé en partenariat avec le ministère des Postes et Télécoms. C’est une rencontre qui verra l’intervention de figures emblématiques du numérique, à l’instar de Jacques Bonjawo, ancien de Microsoft, Ernest Simo, expert de la Nasa, Arthur Zang, l’inventeur de la première tablette médicale africaine, etc. Des expériences, des contributions et pratiques venues d’ailleurs sont aussi attendues à cette rencontre qui se veut un lieu d’échanges. Sont ainsi attendus, des experts venus de pays tels que la Tunisie, le

Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Canada, ainsi que des responsables des principales entreprises des télécommunications en activité au Cameroun, tels que Mtn, Orange ou encore Camtel. A en croire ses promoteurs, ce forum sur l’économie numérique se propose « d’offrir une véritable vitrine des atouts de l’économie numérique au Cameroun ; décliner les actions entreprises et à entreprendre par le gouvernement dans le sens du développement de l’économie numérique, du triple point de vue de la facilitation, la régulation et l’accompagnement ; divulguer les axes pertinents et significatifs, ainsi que les actions prioritaires du plan stratégique du gouvernement ; mettre en scène les acteurs divers qui contribuent au développement de l’économie numérique ; intéresser les organismes de financement à l’investissement dans le secteur du numérique au Cameroun et mettre en présence opérateurs et porteurs de projets au Cameroun et les investisseurs ». En somme, amener le Cameroun à prendre le train de la modernité, à orienter son économie vers les secteurs porteurs et à s’arrimer à la nouvelle donne mondiale.