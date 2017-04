Cameroun: Grève des médecins dès le 17 avril 2017

A ucun secteur d’activité ne semble épargné par la vague de contestation qui secoue le Cameroun depuis quelques mois. A la suite des avocats et des enseignants, les médecins menacent à leur tour de raccrocher les blouses. Le Syndicat des médecins du Cameroun (Symec), vient de lancer un mot d’ordre de grève qui devra prendre effet à partir du 17 avril prochain. C’est ce qu’indique un communiqué conjointement signé du président du Symec, Pierre Yves Bassong et du secrétaire général en date du 8 avril 2017. Le Symec dénonce l’attitude du gouvernement qui ne semble pas prendre ses revendications au sérieux. « Vu l’attitude dilatoire du gouvernement qui au lieu de regarder en face les revendications des médecins, préfère pratiquer la politique de l’autruche doublée de diversion. Le Symec appelle à la grève tous les médecins sur toute l’étendue du territoire national dès le 17 avril 2017 jusqu’à ce

que des solutions concrètes et dignes soient apportées aux revendications des médecins », précise le communiqué.Ces revendications déjà répertoriées dans le préavis de grève publié par le Symec, le 14 février dernier, portent entre autres, sur la mise en place dans un délai court d’une assurance maladie de base à couverture universelle, c'est-à-dire sans catégorisation et pas au rabais, pour améliorer l’offre en soins et permettre l’accès égalitaire au soin à tous les Camerounais de toutes les couches sociales. Il y a aussi la revalorisation salariale des médecins du sous-secteur public et le versement direct des subventions de l’Etat aux médecins du sous-secteur privé sous forme de primes mensuelles. D’autres revendications concernent notamment la suspension des affectations des médecins sans salaire et la mise en place d’une procédure accélérée de traitement de leurs dossiers d’intégration. Le Symec exige aussi au gouvernement de revoir à la hausse l’âge actuel du départ en retraite qui est de 55 ans pour le porter à 65 ans. Selon le communiqué de presse du 8 avril dernier, la grève sera observée de manière graduelle. Il s’agira dans un premier temps des arrêts temporaires du travail à différentes périodes, en l’occurrence du 17 au 19 avril, du 15 au 17 mai et du 12 au 14 juin. Si rien n’est fait jusque-là pour satisfaire les exigences de ses membres, le Symec prévoit de mener une grève illimitée à partir du 17 juillet 2017. Pour ce qui est des modalités de la grève, le Symec renseigne qu’elles porteront sur l’annulation des rendez-vous et nouvelles consultations internes et externes, la suspension des interventions chirurgicales à l’exception des césariennes, la suspension des actes radiologiques et des examens de laboratoire. Sauf pour les malades hospitalisés et ceux présentant des urgences médicales, chirurgicales, obstétricales et pédiatriques. En dépit de cette grève, les médecins promettent de poursuivre le suivi des malades hospitalisés, de maintenir les services de garde et d’astreint, et d’être présents à leurs postes dans les limites des horaires de travail pour observer la grève.