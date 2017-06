Cameroun : qui sont les nouveaux Dirigeants de la Camrail ?

Expérimentés et experts dans leur domaines respectifs, ainsi peut-on qualifier les 4 hommes qui président d’ores et déjà aux destinées de la compagnie de transport ferroviaire au Cameroun. S’il était jusque là Attaché dans les services du Premier ministre, et si on a vu ABBO Aboubakar à l’œuvre notamment à la primature, en 1998 (dans le rôle de chargé d’études) et cadre au ministère de l’Elevage, des Pêches et des industries animales, on le verra désormais dans la posture de Président du Conseil d’Administration de la Camrail. Nul doute que c’est à un casting scrupuleux que tient la nomination du nouveau PCA ; il a été formé à bonne école, l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM), notamment où son parcours a été sanctionné par le diplôme d’Administrateur Civil Principal. Le profil du nouveau Directeur General de la structure ne sied pas moins à sa fonction, Jean Pierre

Morel puisqu’il s’agit de lui, culmine une expérience de 50 ans dans le domaine ferroviaire. Au fil de Sa riche carrière qu’il débute dans ce couloir en 1968 à la SNCF, l’homme gravit tous les échelons dans l’entreprise et pas seulement. Il va exercer au sein de nombreux collectifs et équipes de travail, et à tous les niveaux de responsabilité couvrant l’ensemble de la grille statutaire des qualifications. Il fera ensuite plusieurs détours dans deux pays africains dont le Maroc et le Congo Brazzaville, où il occupera le poste de Directeur Général de la société « Chemin de fer de Congo-Océan (Cfco), » c’est désormais celui du Cameroun qu’il va diriger avec la collaboration de deux hommes tous aussi expérimentés. Gilbert NKANA PONDY et Michel OSSOCK sont les deux directeurs généraux adjoints de la Camrail. Le premier est un Ingénieur de Conception des Chemins de fer moulé dans une école de prestige à savoir : l’Institut des Ingénieurs de Chemin de Fer de St Petersbourg, d’où il tient un Doctorat d’Etat en transport ferroviaire (1986). Il a fait ses preuves à la Direction Technique et de Coordination de la Cellule Technique de Suivi de l’activité ferroviaire au Ministère des transports, à cette fonction il a d’ailleurs suivi avec aplomb plusieurs dossiers concernant la Camrail. Le deuxième est aussi un habitué de la Camrail. Du haut de ses 26 années d’expérience dans plusieurs secteurs d’activités et domaines de compétences (à la faveur de son diplôme obtenu à l’ESSEC, l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales deDouala au Cameroun), Michel OSSOCK en compte 13 passées à la Camrail. S’il était avant sa nomination comme DGA de la Camrail Directeur des Ressources Humaines (depuis deux ans) l’homme mettra à coup sûr ses acquis à Camrail et celles accumulées dans nombre d’entreprises exerçant dans le secteur du transport dont, Exxon Mobil Cameroun, Barry Callebaut ou encore Ernst & Young.Ces nominations ont fait suite à la démission d’Hamadou SALI et de Didier VANDENBON respectivement ex PCA et ex DG de Camrail. Pas osé de dire que les reformes à la tête de la Camrail vont augurer de plusieurs changement dans cette entreprise.