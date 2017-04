Cameroun - 20ème édition des jeux U: Près de 5000 personnes attendues à Bamenda

Un défi que s’apprêtent à relever le Minesup et la Fenasu. Ce sont au total quelque 4 600 athlètes et encadreurs qui sont attendus au complexe sportif de l’Université de Bamenda, à l’occasion de l’édition 2017 des jeux universitaires, la 20è du genre. Du côté de la Fenasu-la fédération nationale des sports universitaires, et du ministère de l’Enseignement supérieur, on rassure que tout est fin prêt pour accueillir les 18 délégations des différentes institutions en compétition, dont 8 des universités d’Etat et 10 des Ipes-les instituts privés d’enseignement supérieur. Une participation à laquelle il faudra ajouter d’autres officiels, des agents de la sécurité, des hommes de médias, des spécialistes de l’animation évènementielle, qui chaufferont à bloc le campus de la plus jeune des universités d’Etat du Cameroun, dans une ambiance carnavalesque telle que les jeux universitaires savent souvent offrir. Autre assurance, la présence des tops sponsors de la Fenasu,

qui contribueront à donner à cette 20è édition un cachet particulier. Principale innovation de l’édition de cette année, le Badminton qui sera en mode exhibition aux jeux universitaires de Bamenda.En somme, au moment où s’ouvre à Bamenda la succession de l’Injs-l’Institut national de la jeunesse et des sports, vainqueur de la 19è édition, l’occasion se veut idoine pour redonner vie à ce campus qui, à l’instar des autres infrastructures d’éducation, a souffert de la crise qui sévit dans les régions anglophones du pays depuis novembre 2016, marquée par le séchage des classes, du fait des mots d’ordre des « campus morts », lancés par certains manifestants qui réclament le fédéralisme ou la partition du pays. Une situation qui avait fait douter de l’organisation de cette édition des jeux u, mais qui au final s’avère une opportunité exceptionnelle d’apaisement et de consolidation du vivre ensemble et du retour progressif à la normale dans les deux régions anglophones du pays. C’est du reste le fil conducteur des travaux préparatoires à ces jeux, qui a animé les responsables du Minesup-le ministère de l’Enseignement supérieur, autour du ministre Jacques Fame Ndongo, et ceux de la Fenasu.Dans ce contexte teinté de dérives et d’animosité de quelques activistes, l’organisation des jeux u de Bamenda constitue en outre un magnifique moment d’affirmation de l’unité nationale, que revendique de nombreux camerounais face aux exigences formulées par les adeptes du séparatisme et de la division. Sans compter les enjeux de développement infrastructurel que recèle l’importance de l’organisation des jeux universitaires depuis 21 ans. Vu sous ce prisme, Bamenda pouvait-elle rester en marge de l’évolution ? C’est dire si l’organisation de cette 20è édition des jeux universitaires constitue une réponse républicaine à ceux qui évoquent la marginalisation comme la cause des manifestations hostiles qui ont agité les régions anglophones du pays, paralysant le fonctionnement normal des institutions scolaires et universitaires. Pour tout dire, ces 20è jeux u constituent un évènement supplémentaire parmi les faits saillants de la contribution de Bamenda à l’écriture de l’histoire du Cameroun.