Cameroun: Saisies de cigarettes illicites et interpellations à Douala et Yaoundé

Malgré les mises en garde des autorités, notamment en provenance du ministère du Commerce, de la Direction générale des Impôts, de la Direction générale des Douanes, à travers des actions de sensibilisation médiatiques et de communication sur le terrain, les acteurs et complices du crime organisé autour du commerce illicite semblent faire la sourde oreille. A cela s’ajoute l’adoption de textes de loi réprimant les activités commerciales illicites et les actions de répression orchestrées dans les marchés avec l’appui des forces de sécurité, mais le commerce illicite de cigarettes et ses principaux artisans ont toujours fait de la résistance. On est donc passé de la parole aux actes. Depuis quelques jours, des descentes musclées sont organisées par les Forces de maintien de l’ordre dans les lieux de distribution de cigarettes, notamment dans les marchés et le long des trottoirs. Les équipes sur le terrain effectuent des contrôles en passant

chaque paquet au peigne fin pour inspecter les signes extérieurs de conformité tels que la vignette et le marquage sanitaire. Le 10 mars dernier par exemple, une opération coup de poing nocturne conduite par les éléments de la gendarmerie a parcouru certains quartiers de Yaoundé, notamment, Mbog Abang, Essos, Mini-ferme, Ekoumdoum, Ekounou, Kondengui et Emombo. Ce fut également le cas à Douala le 24 mars dans les zones de Deido, Mboppi et Akwa. Plus de 1000 paquets de cigarettes non conformes ont ainsi été saisis et une trentaine de personnes interpellées, hommes et femmes confondus. « Je suis ému quand je vois ça. J’ai échappé de justesse mais j’avais bien prévenu mon ami après le passage des équipes qui nous sensibilisaient, parce qu’ils disaient que la répression va arriver. Je suis allé voir mon oncle Papa Sam qui est grossiste à Mvog-Ada pour lui dire que nous devons arrêter de vendre les cigarettes sans vignette. Dieu merci...", raconte Jérémie, témoin de l’interpellation d’un vendeur de cigarettes installé à côté de la direction du Labogenie, à Yaoundé. Le stock de cigarettes saisi est essentiellement constitué des produits D&J et Gold Seal sans vignette ni marquage sanitaire. Il y a également les marques Dunhill, St Moritz, B&H, L&B, L&M ou Marlboro sans marquage sanitaire, en provenance du Nigeria à travers les réseaux de contrebande. L’exploitation des personnes interpellées devrait permettre d’identifier d’autres membres de la chaîne, notamment les importateurs et les grossistes, afin de traquer l’ensemble du réseau. En rappel, la loi dispose que les auteurs responsables et complices de la commercialisation des produits du tabac sans étiquetage et marquage sanitaire sont punis d’une amende de 500.000 à 500.000.000 Fcfa, sans préjudice des poursuites pénales ou actions civiles susceptibles d’être engagées par le ministère public ou par les victimes incriminées. Cette nouvelle campagne de répression va se poursuivre dans tous les quartiers de Yaoundé et Douala ainsi que dans les villes du pays où le commerce illicite de cigarettes est présent. Cette démarche est menée avec une forte implication des forces de l’ordre et avec l’appui du ministère du Commerce et des services de renseignement. Dans ces conditions, ceux qui persistent encore dans l’importation et la distribution des produits illicites du tabac n’ont qu’à bien se tenir, au regard du caractère inopiné des interventions des Forces du maintien de l’ordre.