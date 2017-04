Cameroun: Les exploits s'enchainent pour Douala International Terminal ( DIT )

425 jours sans accident avec arrêt de travail depuis le 1er janvier 2017, la Douala International Terminal en avait enregistré 365 jours l’année dernière –lors du Global Safety Day 20176-. Des résultats parfaitement en congruence avec le thème cette 11 èm édition à savoir « Safe 24/7. En sécurité 24/24 ; 7/7» et davantage avec le credo des officiels de DIT « Chaque agent doit être porteur de bonnes pratiques qu’il doit partager avec ses collègues ou toute personne pénétrant l’enceinte du terminal à conteneurs. La sécurité chez les actionnaires de DIT est une priorité absolue. Elle n’est pas négociable».dixit Hamadou Sali, le Président du Conseil d’Administration de DIT. En clair, la sécurité au travail occupe une place toujours plus importante au sein de cette entreprise et tient à la réussite de deux grandes politique de la Direction Générale à savoir celle baptisée Hygiène, sécurité et Environnement (HSE) et celle

dénommée « Pedestrian free yard » entendez « zéro piéton sur le terminal ». Les signaux sont au vert mais DIT vise plus haut « garantir un environnement sain sur le lieu de travail et atteindre l’objectif de zéro accident ».Une vision qui n’est pas loin d’être matérialisée, tant l’entreprise a entamé plusieurs chantiers dans ce sens. Entre autres mesures on peut évoquer la formation continue de l’ensemble des 415 collaborateurs aux bonnes pratiques en matière de sécurité, la formation de 30 collaborateurs à la lutte contre l’incendie et aux premiers soins, la sensibilisation de plus de 3000 chauffeurs externes qui se sont engagés en signant la politique de respect des règles de sécurité (en vigueur au DIT). Une collaboration douce avec des sous-traitants, dont une dizaine de se sont engagés à respecter la politique du DIT.Douala International Terminal (DIT), est le concessionnaire du Terminal à conteneurs du Port de Douala. Créée dans le cadre de la Convention de concession du terminal à conteneurs (signée le 28 juin 2004) avec le Port autonome de Douala cette société se charge de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’activité de manutention de conteneurs sur cette place portuaire. Port de Douala. Les investissements mis en œuvre et les transferts de savoir-faire opérationnels et sociaux opérés par Bolloré et APM Terminals, les actionnaires de référence de DIT, ont permis de faire de DIT l’un des terminaux à conteneurs de référence de la Côte d’Afrique de l’Ouest. En 11 ans, le nombre de conteneurs traités par DIT a augmenté de +197%, passant de 174 456 EVP à 345 000 en 2016 EVP, soit une croissance moyenne annuelle de 17,9%. La célébration ce 20 avril de l’onzième édition du Global Safety Day, aura été une occasion pour l’institution de réitérer son engagement en matière de sécurité au travail.