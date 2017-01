Cameroun - Bamenda et Buea: La forme de l'Etat ne sera pas modifiée

La président camerounais les a abordés, et bien d’autres encore, lors de son message à la nation à l’occasion de la fin d’année 2016 et du Nouvel An 2017. 237online.com Le Jour s’est intéressé aux principaux points évoqués par le président Paul Biya et aux positions qu’il a adoptées sur les aspects de la vie nationale sur lesquels il était attendu.



Le Cameroun est un et indivisible

La crise que vivent actuellement les régions anglophones du Cameroun a naturellement occupé une partie importante des propos du chef de l’Etat. A la suite des revendications des avocats et des enseignants, ainsi que des manifestations de rue qui en ont découlé, plusieurs personnes avaient appelé Paul Biya à réagir. Il a, dès le début de son propos, tenu à préciser qu’il n’était pas question que le Cameroun soit divisé. « Je voudrais donc, avant toute autre chose, vous dire solennellement,

ce soir, que le Cameroun est un pays plus que jamais debout. Un pays UN et INDIVISIBLE, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté », a-t-il déclaré. Il dira plus loin que l’unité du Cameroun est un héritage et que des héros nationaux ont versé leur sang pour nous léguer une nation unie. Le chef de l’Etat a choisi un ton particulièrement pour condamner les manifestations qui ont eu lieu à Bamenda, Buea ou encore Kumba et qu’il a qualifiées d’inacceptables. Il a ainsi rappelé qu’en pareille circonstance, l’Etat avait le devoir de rétablir l’ordre, pour ne pas laisser l’anarchie s’installer. On notera surtout que pour le chef de l’Etat, les personnes qui ont manifesté ont été instrumentalisées et manipulées. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux que Paul Biya avait tenus en 2008 lors des émeutes qui avaient embrasées certaines villes du Cameroun. Ce qui laisse deviner de prochaines représailles. Du côté des manifestants, mais également, si l’on s’en tient au discours du président camerounais, de celui des forces de l’ordre qui ont usé de violence. Je condamne de façon énergique tous les actes de violence, d’où qu’ils viennent, quels qu’en soient les auteurs. Nous tirerons toutes les conséquences des différentes enquêtes en cours à ce sujet », a-t-il dit. Paul Biya reconnait toutefois que les citoyens peuvent revendiquer leurs droits et fait savoir que les revendications qui ont été formulées ont été entendues et qu’un dialogue en vue de trouver des solutions a été initié. S’il se dit prêt à aller plus loin encore dans les concessions, le chef de l’Etat indique toutefois qu’il ne sera en aucun cas question de toucher à la forme de l’Etat. Pas de sécession, pas de fédéralisme non plus.La lutte que mène le Cameroun aux côtés du Nigeria, du Tchad et du Niger contre la secte terroristes Boko Haram a également fait partie des préoccupations de Paul Biya. Pour le chef de l’Etat camerounais, les terroristes ont subi en 2016 de sérieux revers, dont ils auront du mal à se remettre. Des résultats à mettre au crédit de la Force multinationale mixte, mais aussi des partenaires étrangers et des comités de vigilance que Paul Biya a tenu à féliciter. L’ennemi est affaibli, mais est encore capable de porter des coups. D’où l’appel du président camerounais à la vigilance.Paul Biya a fait le point des chantiers entrepris dans le pays. S’agissant du port de Kribi, du barrage de Lom Pangar et des centrales de Memve’ele et de Mekin, il a indiqué qu’ils étaient opérationnels pour certains et sur le point d’entrer en service pour d’autres. La réalisation des centrales de Bini à Warak, Menchum, Song Dong et Nachtigal qu’annonce le chef de l’Etat devrait contribuer à réduire les délestages. Tout comme la création de la Société Nationale de Transport d’Electricité (Sonatrel) qui devrait régler le problème du transport et de la gestion de l’énergie. S’agissant des infrastructures routières, Paul Biya a annoncé le déroulement normal des chantiers des autoroutes Yaoundé - Douala et Nsimalen – Yaoundé. Tout comme ceux des entrées est ou ouest de Douala et du deuxième pont sur le Wouri. Il a également envisagé pour le futur un réseau routier et ferroviaire à vocation inter-régionale, qui permettrait au Cameroun d’exploiter sa position géographique (jonction entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest). Le but visé, à terme, par le développement des infrastructures routières et énergétiques étant, selon Paul Biya, l’industrialisation du Cameroun.La situation économique de la zone Cemac n’est pas des plus enviables, l’a rappelé le chef de l’Etat. Celle-ci a été au cœur d’un sommet des chefs d’Etat à Yaoundé. « Cette rencontre nous a permis de prendre des mesures destinées à redynamiser la croissance dans notre zone, tout en accélérant l’intégration de nos économies et la libre circulation des biens et des personnes », a dit Paul Biya. C’est également pour trouver des moyens de mieux bénéficier de ses atouts que le Cameroun a organisé en mai 2016 la Conférence Economique Internationale « Investir au Cameroun, Terre d’Attractivités », a rappelé Paul Biya. La rencontre des chefs d’Etat de la Cemac a surtout débouché sur la décision de se tourner vers le Fonds monétaire international. Un choix diversement apprécié dans l’opinion. Ce qui n’a pas échappé au chef de l’Etat qui a évoqué la question sans s’y attarder véritablement : « Le peuple camerounais, qui commence à percevoir le bénéfice des sacrifices qu’il a consentis pendant des années, ne veut pas revenir à l’austérité. Je suis en accord avec lui. Ceci nous commande de mettre tous la main à la pâte, dans un parfait engagement patriotique, à l’exemple de nos valeureuses Lionnes Indomptables ».Paul Biya a appelé à avoir une pensée pour les Camerounais morts en 2016, du fait de la lutte contre Boko Haram, mais aussi de la catastrophe ferroviaire d’Eseka le 21 octobre dernier. A la suite de celle-ci qui a fait 79 morts, le chef de l’Etat avait prescrit une enquête. La commission présidée par Philemon Yang avait 30 jours pour remettre son rapport au chef de l’Etat. Rien, jusque-là, n’a filtré de celui-ci. Et Paul Biya n’a pas non plus donné plus d’information le concernant. « L’enquête approfondie que j’ai prescrite dira la vérité. J’en tirerai les conséquences, je m’y suis engagé », a-t-il déclaré.