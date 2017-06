Cameroun: L'UE octroie 18,3 milliards FCFA pour le volet agropastoral du PNDP

Dans la partie septentrionale et la région de l’Est du Cameroun, l’Union européenne pense déjà à la consolidation de la paix après les exactions causées par Boko Haram. La stratégie choisie consiste à faire la transition entre l’aide humanitaire et le développement durable. 13 départements sont concernés par cette implication de l’Union européenne dans le développement local à travers le Programme national de développement participatif (PNDP). De manière exhaustive, il s’agit des départements du Diamaré, du Mayo Kani et Mayo Danay dans l’Extrême-nord. La Bénoué, le Faro, Mayo Rey et Mayo Louti dans la région du Nord. A l’Est, les financements de l’Union européenne seront concentrés dans les départements de la Kadey, du Haut Nyong, du Lom et Djérem et enfin dans la Mboumba et Ngoko. Avec les financements, il sera question d’améliorer les infrastructures et services agropastoraux pour le désenclavement et le développement économique des territoires des communes.

A la demande des organisations professionnelles et des communes, le PNDP réalisera des infrastructures de promotion du développement agro-pastoral ainsi que le renforcement des capacités des acteurs à la gestion des petites unités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la terre. En toile de fonds de ces actions, figure la volonté d’une autonomisation des populations locales. Cette finalité a déjà été expérimentée dans divers projets de développement local réalisé dans la région duNord à travers l’approche à Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) sur financement de l’Union européenne via l’Agence française de développement (AFD). C’est d’ailleurs l’AFD qui sera en charge de la gestion des 18,3 milliards FCFA qui seront investis dans les 13 départements sélectionnés.Au-delà de l’autonomisation des populations locales, c’est en réalité de la consolidation de la paix qu’il est question avec ce financement du PNDP Agropastoral. Aussi, Matt Liljefelt le représentant de l’ambassadeur chef de la Délégation de l’Union européenne a-t-il souligné le 14 juin 2017 lors de la signature de la convention : « avec le PNDP Agropastoral, l’Union européenne et la France à travers l’AFD se sont encore une fois engagés dans la lutte contre la pauvreté avec des moyens importants ». Il est important de rappeler que le 28 octobre 2014, le gouvernement camerounais a signé avec l’Union européenne, le Programme indicatif national au titre du 11ièmeFED pour une enveloppe indicative de 185 milliards FCFA, dont 116 milliards FCFA, soit 63% des ressources exclusivement orientées au développement rural. Au sein de la Délégation de l’Union européenne à Yaoundé, il est question, en continuité avec les projets financés par la France et l’Allemagne, que les conditions de vie en milieu agricole soient améliorées. Avec la signature le 14 juin 2017 de cet accord de financement, la troisième phase du PNDP bénéficie désormais de l’appui financier de trois bailleurs majeurs : la Banque mondiale, l’AFD et l’Union européenne. Ce qui porte à une enveloppe globale de 77 milliards FCFA. L’ambition de cette troisième phase 2016-2020 est de parvenir à la consolidation des acquis dans le renforcement de la gestion des finances publiques locales et le processus de développement participatif dans les communes du Cameroun. Limitée à 329 communes jusqu’en avril 2016, l’action du PNDP au cours de la troisième phase couvrira l’ensemble des 360 communes sur lesquelles repose le développement local porté par le processus de décentralisation.