Cameroun: L'Upc divisée sur les revendications anglophones à Bafoussam

Adamou Ndam Njoya, Wougly Massaga, Jean Michel Tekam, pour ne citer que ceux-là. L’Upc a réuni à la place des fêtes de Bafoussam du beau monde, pour la célébration de l’anniversaire de la mort du nationaliste Ernest Ouandié. 237online.com C’était autour de la thématique « Remember Ernest Ouandié 15 janvier 1971-15 janvier 2017 : que pense l’Upc des revendications anglophones ». Wougly Massaga articule son avis en deux points. La nécessité d’un dialogue franc avec le peuple anglophone s’il veut continuer à rester avec l’autre partie du Cameroun, et l’urgence de revenir sur le fédéralisme. « Les accords de Foumban qui nous unissent mettaient l’accent sur le fédéralisme. Il faut revenir au fédéralisme pour ne plus porter atteinte à l’unité nationale. Donner la parole à nos frères anglophones pour ne pas faire de l’unité nationale une camisole de force », précise le commandant Kissamba. Il insiste sur le fait

qu’il y a des pays dans le monde qui, sur le régime du fédéralisme, sont plus unis et réussissent leur développement. Jean Michel Tekam, vice-président de l’Upc, n’est pas du même avis. Il s’oppose au fédéralisme de son camarade, et propose la décentralisation. Pour ce pharmacien, la base de la sortie de crise du problème anglophone doit être un auto-développement d’un Cameroun libéré du joug colonial, qui s’appuie sur une décentralisation intégrante et intégrale. « Nous devons combattre pour l’avènement d’un Etat du Cameroun souverain, où les élus le sont démocratiquement sans contestations. Nous devons être en permanence ouverts à un grand dialogue national souverain ». Toutefois, les deux leaders upécistes s’accordent sur les valeurs du nationalisme, du patriotisme et du dialogue permanent. Pour trouver le juste milieu entre leurs positions divergentes au sein de l’Upc, Michel Eclador Pekoua tranche en clamant : « à partir du moment où le pays est uni, la forme de l’Etat peut être discutée. L’Upc doit juste s’appuyer sur ses piliers que sont l’indépendance totale du Cameroun, la réunification et l’élévation du standard de vie pour résoudre la crise anglophone ». L’invité de l’Upc était Adamou Ndam Njoya. Le fils du sénateur Njoya Arouna a vécu le déroulement des négociations ayant abouti à la réunification du Cameroun. La solution à la crise anglophone, dit-il, doit partir d’un fond de valeurs partagées entre tous les compatriotes qui, au préalable, doivent tirer les leçons de notre héritage historique et anthropologique commun pour avancer. « Si nous connaissons autant de problèmes actuellement dans différents secteurs, avec surtout le cas qui secoue le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun, avec toutes les ressources diverses dont dispose le Cameroun, c’est parce que toutes les bases de notre pays ont été abandonnées ; que ce soit le consensus ou les bases juridiques mises en place lors de la conférence de Foumban ». Le leader de l’Udc clame qu’il faut que le Cameroun se comporte comme dans une équipe de football où chacun joue son rôle et vole au secours de son coéquipier pour le bien de toute l’équipe. Que les textes juridiques du pays soient effectivement appliqués et que le mercenariat politique soit décrié au profit du patriotisme et de la citoyenneté dans l’éthique pour la satisfaction des besoins de tous les Camerounais.