Tedros ADHANOM GHEBREYESUS prend les rênes de l'OMS

A l’issue de l’élection qui s’est tenue ce mardi 23 mai 2017, Tedros ADHANOM GHEBREYESUS l’a emporté au 3e tour sur le Britannique David NABARRO, indubitable, « C'est la première fois qu'un Africain va diriger l'OMS, une des agences de l'ONU les plus puissantes. C'est un jour historique pour l'Ethiopie et pour l'Afrique » s'est époumoné M. Negash KIBRET, ambassadeur éthiopien auprès de l'ONU à Genève a la publication de ce résultat.

L’homme a le profil de l’emploi, c’est un spécialiste du paludisme, Il a été ministre éthiopien de la Santé de 2005 à 2012 et a aussi été ministre des Affaires étrangères d’Éthiopie. Du haut de ses 52 ans d’âge c’est bien ce digne fils de l’Afrique qui prendra d’ici le 1er juillet 2017 la suite de la chinoise Margaret Chan (arrivée en fin de mandat, Après 10 années au poste) pour cinq ans à la tête de

l’agence onusienne.S’il devient le premier africain à être directeur de l’instance internationale, le continent de l’Ethiopien Tedros ADHANOM GHEBREYESUS ne s’en félicite pas seulement, il en attend, tant l’Afrique est continuellement talonnée par des épidémies (40000 africains meurent tous les ans de paludisme) de tous ordres avec des appuis financiers et logistiques qui n’en suffisent toujours pas pour tourner la page de l’Afrique décimée sourdement par des maladies, -souvent des légères- du fait du faible taux d'accès aux soins de santé.