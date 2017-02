Cameroun : Messapresse veut arrêter la distribution des journaux locaux

C’est ce qui ressort de la séance qui a réuni les 2 parties, le 10 février 2017, à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Le groupe français Presstalis, la maison-mère de Messapresse, a envoyé Christian Carisey, le directeur de l’international et des affaires institutionnelles, par ailleurs directeur de la communication. Il est venu annoncer l’intention de Presstalis d’arrêter la distribution de la presse camerounaise. Et pour cause, ce segment affiche de mauvais résultats.

Christian Carisey a expliqué que 80% des journaux locaux sont invendus. Le manque à gagner atteint 270 millions FCfa que les bonnes ventes de la presse étrangère et des livres ne couvrent pas.

Depuis quelque temps, le groupe Presstalis cherche en vain un repreneur pour Messapresse, sa filiale camerounaise, comme il l’a fait au Sénégal et en Côte d’Ivoire. La société française exige des efforts de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun (Fedipresse), d’une part, et

du gouvernement camerounais, d’autre part. A l’Etat, il est demandé une subvention sur la distribution des journaux et un allègement fiscal, notamment une imposition sur le bénéfice et non sur le chiffre d’affaires. Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, a reçu M. Carisey à qui il a promis de transmettre ces doléances à la hiérarchie.Aux éditeurs de presse, Messapresse réclame désormais 50% sur la vente d’un journal, au lieu du taux de 40%. Cette proposition n’a pas reçu l’assentiment de la Fedipresse qui a répondu par la voix de son président, Haman Mana, patron du quotidien Le Jour : «Nous sommes dans une situation maritale où l’un des conjoints ne veut plus de l’autre. Il faut donc s’entendre sur les modalités du divorce ». Pour lui, le temps est venu « de se prendre en main par nous-mêmes et pour nous-mêmes ». Il ajoute que « c’est une occasion pour nous de nous réapproprier le métier de distribution et de le faire en tenant compte des spécificités camerounaises ».