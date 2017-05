Cameroun: Les travailleurs commémorent le 1 er mai

L’ambiance est festive dans la salle des banquets de l’ARMP ce lundi 1er mai 2017. Un orchestre voit prester tour à tour les

personnels, artistes d’un jour. Les travailleurs sont tirés à quatre épingles, drapés dans leur tenue de circonstance. La fête du travail se poursuit ainsi à l’ARMP, après le défilé au boulevard du 20 mai. Cette cérémonie marque le clou des festivités et c’est l’occasion pour le personnel de partager un repas en famille. La 131è édition de la fête du Travail s’est célébrée hier, lundi 1er mai 2017 sur toute l’étendue du territoire sous le thème: «Dialogue social, croissance économique et cohésion sociale». Comme il est de coutume, les travailleurs des différents secteurs d’activités ont convergé au boulevard du 20 mai pour le traditionnel défilé du 1er mai présidé par le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Grégoire Owona. Mais les festivités se sont

poursuivies à travers les artères de la ville, selon l’organisation propre à chaque entreprise. A l’ARMP, cette fête est placée sous le signe de « la mutualisation des efforts pour une ARMP performante ». La semaine du travailleur commence à l’Agence mardi 26 avril 2017 par des activités ludiques diverses tels que le Ludo, Songo’o, damier, etc. Le mercredi, suivra une table-ronde sur le thème « l’ergonomie au travail ». Il en ressort que le confort au travail est d’un grand intérêt pour la qualité du rendement que le travailleur est appelé à produire. Lorsque les conditions de travail sont réunies pour le travailleur, il est à même de produire un rendement satisfaisant pour l’employeur, note Elom Jean Yves, délégué du personnel de l’ARMP. La culture d’entreprise de l’Agence telle que véhiculée par son directeur général Joseph Ngo voudrait que le personnel vive et travaille dans une cohésion parfaite. Cette philosophie a été matérialisée jeudi dernier par des jeux divers visant à mesurer les capacités intellectuelles des uns et des autres, sports et autres loisirs. Le concours de la meilleure tenue africaine (une particularité à l’Armp depuis deux ans, vise à valoriser les cultures nationales. les personnels de l’Agence à travers les dix régions se sont prêtés au jeu et ont rivalisé d’adresses pour déterminer la plus belle tenue africaine à l’ARMP. Le sport était au rendez-vous de la semaine du travailleur de l’ARMP. Ce, à travers un tournoi de football et la marche sportive du samedi dernier qui a suscité une grande participation du personnel suivant l’itinéraire allant du siège de l’Agence situé au quartier Bastos au parcours Vita en passant par le carrefour Ecole publique de Bastos. La partie spéciale consacrée à la dégustation du bouillon continue encore de marquer les esprits. La fête internationale du travail tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de huit heures, à la fin du XIXe siècle. En effet, aux États-Unis, lors de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils décident alors de lancer leur action le 1er mai, date du moving day parce que beaucoup d’entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable, et que les contrats ont leur terme ce jour-là, l'ouvrier devant déménager (d'où le terme de moving day) pour retrouver du travail. La grève générale du 1er mai 1886, impulsée par les anarchistes, est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays.