CAN 2019: La CAF veut exiger au Cameroun six villes hôtes au lieu de quatre jusqu'alors

Déjà désigné organisateur de cette édition, le Cameroun devra se conformer à ce gigantisme nouveau. Si ce n'était pas le cas, le Maroc serait prêt à le suppléer, a fait savoir Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine et vice-président de la CAF.

«Le symposium va trancher par rapport au cahier de charges et à l'organisation de la CAN d'une manière générale. Les conclusions de ce panel vont concerner l'édition 2019. Le Cameroun devait l'organiser dans un ancien format. Le Cameroun sera-t-il capable de remplir les nouveaux cahiers des charges, nous le saurons dans les prochains jours. En cas de non-capacité, l'ouverture à la candidature d'autres pays sera annoncée. Le Maroc sera dans la course», a indiqué Fouzi Lekjaa dans un entretien accordée au journal marocain L'Economiste.

Et le dirigeant d'y aller d'un rappel historique: «Le Maroc n'hésitera pas une seconde à répondre favorablement à une doléance de la CAF pour abriter cette CAN. D'ailleurs en 2015, à cause de l'épidémie Ebola, le management camerounais nous a privés de l'organisation de cette compétition. En 2019, nous remplacerons le Cameroun pour accueillir la CAN. C'est la revanche de l'histoire».

Avec ses six villes déjà dotées de stades aux normes FIFA (Agadir, Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger et Fès), le royaume chérifien est déjà prêt. Au Cameroun, les préparatifs évoluent au pas de tortue. Les regards sont désormais tournés vers Rabat, en attentant une éventuelle sentence.