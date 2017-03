Cameroun - Kribi: Décès d'un ouvrier sur le chantier de l'autoroute

Tristesse et consternation se lisent sur le visage des ouvriers du chantier de construction de l'autoroute Kribi-Lolabe ce 21 mars 2017 à Kribi. Ils se sont déportés en masse à l'Hôpital de district de Kribi pour déposer à la morgue de cette formation sanitaire le corps de leur collègue, le nommé Sapane Etamba, la vingtaine sonnée. Ce dernier a perdu la vie dans la nuit du 20 au 21 mars dernier au chantier de l'autoroute du secteur Eboudja, contrôlé par la base n°1 de la China Harbourg Engeneering Company (Chec), société de droit chinois en charge de la construction de l'autoroute Kribi-Edéa. Son corps a été disloqué, après que l'engin lourd lui est monté dessus. Guy Mentise, un de ses collègues, raconte : «Il était environ 3 heures. Moi je surveillais de l'autre côté et mon collègue dirigeait à l'aide d'une lampe torche les camions qui venaient benner de

la terre. Il y en avait un qui était garé sans chauffeur. Le Chinois qui est notre chef a donné la clef à un conducteur de bulle. Malgré le refus de celui-là parce que n'ayant pas de permis de conduire, le Chinois lui intime l'ordre de faire benner l'engin. Il démarre alors le camion en marche arrière. Notre collègue décédé se charge de le diriger. Pendant cette besogne, Etamba bute sur une grosse pierre et il tombe. Au même instant, le camion qu'il dirigeait vient monter sur lui, benne sa provision et remonte encore sur lui pour s'en aller...» D'après d'autres témoignages, se rendant compte de son fait, le chauffeur du camion garde le silence. C'est un autre conducteur de bulle qui viendra découvrir le corps en éclairant sur son passage. Le chef d'équipe est informé. Mais à son tour, il n'alerte pas sa hiérarchie. Toutefois, Guy Mentise, cherchant à découvrir qui a tué son ami, retrouvera du sang et des particules de cerveau sur la jante du camion immatriculé T 05, ce qui a permis de mettre la main sur l'auteur. D’après des employés, les Chinois n’ont pas pris le problème à bras le corps. D’où un mouvement d'humeur qui va permettre qu'aux environs de 10 heures, le mardi 21 mars, le corps du défunt soit conduit à la morgue par le directeur des bases Chec de Kribi, en présence des parents du défunt et des employés du chantier.