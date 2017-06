Cameroun - Budget 2018: Les aspirations et sommations de Paul Biya

Selon le président de la République, un accent particulier sera accordé au parachèvement du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance 2016-2018, à l'intensification des préparatifs de la Coupe d'Afrique des nations de football de 2019, à l'opérationnalisation du Plan triennal «Spécial jeunes» 2017-2019 et à l'encadrement soutenu des populations des régions affectées par l'insécurité transfrontalière. Dans le secteur primaire, Paul Biya insiste sur les programmes d'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs qui sont en cours pour permettre d'accroître la production nationale. Il relève l'amélioration de l'offre d'énergie, à travers la mise en service des barrages hydroélectriques et la construction des infrastructures de transport d'électricité, qui va contribuer à relancer la production industrielle et des services. Paul Biya reste convaincu que le secteur privé, en investissant et en créant des emplois, demeure le véritable moteur de la croissance de l'économie.



Assignations

En matière de gouvernance, Paul Biya

recommande que les efforts déjà engagés devront être renforcés. A ce titre, l'assainissement et la maîtrise des finances publiques en cours devront être poursuivis, à travers l'amélioration de la planification et la transparence budgétaires ; l'amélioration substantielle de la qualité de la dépense publique et le renforcement du couvrement des recettes budgétaires ; l'intensification de la lutte contre la corruption et les atteintes à la fortune publique ; la poursuite de la gestion budgétaire axée sur la performance, notamment à travers la mise en œuvre effective du contrôle de gestion au sein de l'administration publique; le renforcement et la rationalisation de la gestion de la trésorerie, à travers notamment la réduction des délais de paiement des décomptes et des factures des entreprises ; la gestion appropriée des arriérés de paiement ; le renforcement du contrôle des emprunts publics contractés par l'Etat et les entreprises publiques. Afin de maintenir l'effort de réduction du train de vie de l'Etat, il faudra veiller au renforcement. de l'assainissement de cette catégorie de dépenses, à travers la conduite d'une opération de «comptage physique» des personnels de l'Etat pour les actifs, de contrôle et de sécurisation des ayants-droit pour les pensionnés ; la révision des textes disciplinaires de la Fonction publique, en vue de mieux sanctionner les abandons de poste et de bien définir les délais de prescription ; l’optimisation des recrutements dans la Fonction publique. De l’avis du chef de l’Etat, «les recrutements devront correspondre aux besoins réels des administrations en fonction des postes de travail identifiés et, surtout, ils devront être pertinents et soutenables». Par conséquent, pour satisfaire les besoins en personnel, il faudra privilégier le redéploiement et le renforcement des capacités.Il faudra également veiller sur la rationalisation des dépenses liées aux fonctionnement des comités et commissions; la vérification de certains éléments avant toute budgétisation des autres dépenses de personnel. Ces éléments sont, entre autres, les actes juridiques qui donnent droit et encadrent l'attribution des primes par administration; l'évaluation rigoureuse de la demande des primes devra tenir compte des actes, des effectifs et de la catégorisation. Pour les achats de biens et services, le réajustement des inscriptions budgétaires tiendra compte des mesures de rationalisation de la révision de la mercuriale des prix; de l'application de la nouvelle procédure de traitement des consommations publiques d'eau; de l'opérationnalisation de la mercuriale des prix des loyers contractés par l'Etat et ses démembrements ; de la définition des quotas de consommation de téléphone par administration et par responsable. 35. Concernant la subvention de fonctionnement accordée aux Etablissements Publics Administratifs, elle devra être judicieusement évaluée, en tenant compte de leurs besoins réels et de l'historique de l'exécution de leurs budgets antérieurs. S'agissant des dépenses d'investissement, les enveloppes de base notifiées pour les travaux des conférences budgétaires sont indicatives et susceptibles d'ajustements à la hausse ou à la baisse, en fonction de la pertinence du projet et de son niveau de maturité. Dans la ventilation de l'enveloppe des dépenses en investissement, il demande de veiller à accorder une priorité absolue à l’achèvement des projets en cours, même s’ils ne disposent pas des autorisations d’engagement pluriannuelles ; à ne pas inscrire dans les budgets d’investissement des administrations, toutes activités relevant du fonctionnement. Afin assurer une meilleure maîtrise des dépenses liées à l'acquisition des véhicules, une attention particulière devrait être accordée à la réduction des crédits destinés à l'acquisition de nouveaux véhicules et la rationalisation de leur affectation. Pour cela, chaque administration devra présenter aux pré-conférences budgétaires: la situation exhaustive de son parc automobile, en précisant notamment l’année d’acquisition desdits véhicules ; le tableau de répartition des véhicules par service et par responsable. Le processus d'élaboration du budget de l'Etat pour l'exercice 2018 s'inscrit donc, comme le prescrit le président de la République, dans la poursuite et l'amplification de la politique de développement économique, social et culturel de la Nation, sous-tendue par le Dsce - le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, y compris les stratégies sectorielles, en cohérence avec le Programme économique et financier 2017-2019 en cours de négociation avec le Fmi – le Fonds monétaire international. Le budget de l'Etat devra, de manière générale, tenir compte de la conjoncture économique nationale et internationale, s'articuler autour de mesures propres à consolider une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois décents en vue d'améliorer le niveau de vie et le bien-être des populations.